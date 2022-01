Simonetta Matone/ “Elezioni suppletive a Roma? Quasi nessuno sa che si vota”

Simonetta Matone, candidata per elezioni suppletive per il centrodestra a Roma 1, tornata elettorale che si terrà domenica 16 gennaio 2022, è stata ospite negli studi del programma di La7, Coffee Break: “Il problema di fondo di questa elezione – le sue parole in diretta televisiva – è che la gente non sa che deve andare a votare e nessuno sa che cosa è questo collegio di Roma 1. Non è quello del centro storico, errore, è allargato. I quartieri interessati sono Balduina, Belsito, Prati, Delle Vittorie, Trionfale, Borgo, Centro Storico, la famosa Ztl, e poi Tarstevere e Testaccio. Sono 190mila elettori che non sanno che si devono recare alle urne. Io ci tengo a dire che corro senza insegne di partito e sono la candidata in Italia del centrodestra”. Nel corso della chiacchierata sul settimo canale, Simonetta Matone ha detto la sua anche sul Quirinale, la corsa al successo del presidente Mattarella: “Mi auguro il meglio per il nostro paese e lo decideranno gli elettori, spero che sia una scelta equilibrata, condivisa e che si arrivi in tempo breve, io ricordo votazioni estenuanti da ragazzina e votazioni decise sulle stragi di mafia, furono momenti tragici. Mi inquietava che la cronaca nera potesse condizionare la scelta del capo dello stato”.

Garattini “Obbligo vaccino da 5 anni in su”/ “In Italia 10 mln suscettibili al virus"

Il suo ricordo del povero David Sassoli, presidente del parlamento europeo e noto giornalista, morto oggi a 65 anni: “L’ho conosciuto in anni lontani, lui era estremamente sensibile ai temi del sociali. Organizzamo insieme un’iniziativa per i disperati della stazione Termini, mi colpì tantissimo l’umanità, l’equilibrio, la sensibilità che poi ha dimostrato anche come presidente del parlamento europeo, è stato equilibrato e rispettoso delle differenze e profondo difensore dell’identità europea”.

Bassetti/ “A breve avremo 300mila casi ma con il sommerso saranno 2-3 volte di più”

SIMONETTA MATONE E LA DAD: “CI SONO FAMIGLIE POVERISSIME IN ITALIA”

Chiusura dedicata alle scuole, in questi giorni al centro di un intenso dibattito politico: “La chiusura a natale non ha fermato il virus a Natale, e la dad crea differenze sociali incredibili. Non dobbiamo dimenticarci che vi sono famiglie povere senza pc. I bimbi non possono essere lasciati soli davanti al pc per ore, hanno bisogno di qualcuno che li guidi, ma i genitori hanno bisogno di lavorare. La ripresa dei contagi ha alimentato il fronte contrario alla scuola, ma il messaggio da mandare è che se sei trivaccinato ti puoi anche ammalare ma in maniera leggerissima”.

LEGGI ANCHE:

Bollettino vaccini covid oggi 11 gennaio/ 116.2 mln di dosi somministrate in totale

© RIPRODUZIONE RISERVATA