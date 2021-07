Simonetta Matone/ “Pandemia? La giustizia non si è mai fermata”

Chi è Simonetta Matone?

Simonetta Matone tra le protagoniste del nuovo appuntamento de Le Ragazze, il programma che racconta storie di vita di donne che sono state ventenni negli anni ’40, ’50, ’60, ’70, ’80, ’90, ma anche di giovani donne di oggi che, grazie al loro sguardo, hanno illuminato e/o continuano ad illuminare alcuni eventi della nostra storia passata e presente. Tra questi c’è anche il Giudice Simonetta Matone che, intervistata sardegnareporter.it, ha raccontato come la recente pandemia da Coronavirus non sia stata di impedimento alla giustizia per proseguire il suo lavoro. “Il coronavirus ha inciso solo relativamente sulla mia attività lavorativa. Anche se a scartamento ridotto, in procura generale tutti hanno continuato a lavorare. Durante la pandemia, la giustizia (almeno quella penale) non si è fermata” – ha sottolineato il magistrato di sorveglianza a Roma. Non solo, la Matone ha precisato quello che, secondo lei, è il problema primordiale della giustizia penale.

Anticipazioni Doc Nelle tue mani/ Terza puntata 8 luglio: il grave errore di Andrea

“Il problema centrale della giustizia penale è il carico mostruoso di processi arretrati” – ha rivelato il giudice facendo poi degli esempi chiarificatori – “solo la Corte di Appello di Roma ne ha 46mila! Anche con sforzi immani, sono processi destinati inevitabilmente alla prescrizione. Purtroppo, manca il personale: non solo giudici e magistrati, ma che il personale esecutivo ed amministrativo che ha un sovraccarico di lavoro enorme. Purtroppo, siamo in perenne situazione di emergenza da almeno 30 anni”.

Leonetta 'Lilly' Marcotulli, chi è/ "Del tradimento non resta nulla. E se resta..."

Simonetta Matone, il magistrato: “criminalità giovanili? Sono ragazzi con storie forti”

Simonetta Matone ha lavorato per tanti anni alla Procura per i minorenni occupandosi principalmente proprio della criminalità tra i giovanissimi. Intervistata da sardegnareporter.it ha dichiarato: “questi ragazzi hanno avuto delle storie personali fortemente segnate: abusi, violenze, famiglie sfasciate, microcriminalità etc. Siamo in presenza di situazioni che hanno una spiegazione: nessun ragazzo diventa un delinquente da adulto all’improvviso, ma c’è sempre qualcuno che lo spinge su questa strada”.

BATTITI LIVE 2021, SCALETTA CANTANTI/ Diretta streaming 4a puntata: J-Ax con Salsa

Simonetta Matone giudice – magistrato ha in parte difeso questi ragazzi che spesso vengono etichettati come “baby criminali” sottolineando “i ragazzi non sono mai dei delinquenti ‘nati’, lo diventano a causa delle cattive influenze”. Dietro però questa trasformazione in negativo di queste giovani leve del nostro paese c’è sicuramente qualcuno che ha sbagliato; per la Matone non ci sono dubbi: “principalmente la famiglia d’origine è alla base delle scelte e del tipo di vita che condurrà un giovane, in un verso o in un altro. Non è solo la società o l’ambiente circostante a incidere. Ciò che fa la differenza è la famiglia d’origine. Quale famiglia ha avuto il ragazzo alle spalle? Quale educazione, quali valori sono stati insegnati? Quante e quali violenze ha vissuto? Se la famiglia è assente o è malata, i figli quasi certamente seguiranno quell’esempio e faranno scelte sbagliate”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA