Simonetta Quieti, chi è?/ Adottata a 5 anni: “Ho trovato mia mamma, ma era morta”

Simonetta Quieti, da anni impegnata nel campo dei diritti dei figli adottati, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 23 novembre, di Oggi è un altro giorno. Simonetta aveva cinque anni quando è stata adottata e per tutta la sua vita ha sempre cercato la sua madre biologica, la sua “mamma di pancia”: “L’ho sempre voluto perché ho sempre saputo la verità. Anzi, i miei genitori adottivi hanno sempre avuto per la mia mamma biologica parole di comprensione e amore, pur non conoscendo nulla di lei. Io invece ero piena di rabbia e mi sentivo abbandonata. Ma volevo comunque rintracciarla”, ha raccontato alla Nazione. Per anni, a causa della cosiddetta ‘Legge dei 100 anni’, Simonetta ha ricevuto porte in faccia, nessuno poteva dirle niente. Poi nel 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di questa legge: “Feci immediatamente domanda. Era il novembre del 2014, da quel giorno andai in tribunale ogni settimana. Il 31 luglio del 2015 ottenni il nome”, ha raccontato a La Stampa.

Simonetta Quieti: “Ho trovato mia mamma di pancia”

Simonetta Quieti, però, ha trovato la sua mamma biologica quando era già morta: “Non so chi l’abbia messa incinta, lo cerco. Ho capito però mia mamma: rimasta incinta a 15 anni, in un ambiente chiuso, in cui quella gravidanza era uno choc. Ho compreso e l’ho perdonata. È morta presto, a nemmeno 30 anni. Non ha fatto in tempo ad avere una famiglia sua e altri figli”, ha ricordato a La Nazione. Dopo aver scoperto il nome della madre, Simonetta ha trovato la pace che ha cercato per tutta la sua vita: “Mi sono riappropriata di una parte di me, del mio profondo. Ho visto le sue foto e mi sono rispecchiata: siamo due gocce d’acqua. Ho girato per il suo paese, nella campagna dell’Emilia Romagna, e le persone mi ‘riconoscevano’, mi chiedevano di lei. Ho dormito nella sua stanza, passeggiato sulle sue strade. E ogni rabbia è svanita”.

