Tutto su Simonetta Solder, la moglie di Giorgio Marchesi

Simonetta Solder è un’attrice, una mamma e la moglie di Giorgio Marchesi, uno degli attori italiani più amati dal pubblico che segue sempre con molto affetto le sue fiction. La recitazione ha unito Simonetta Solder e Giorgio Marchesi che, da più di vent’anni, condividono l’amore per l’arte, ma anche quello che li unisce e che li ha portati a formare una splendida famiglia. I due si sono conosciuti a teatro nel 2004 recitando insieme nello spettacolo «Le relazioni pericolose». Il grande successo e la notorietà per Simonetta Solder sono poi arrivati grazie al personaggio di Nora nella fiction «Braccialetti rossi».

Avere accanto una persona dello stesso ambiente è importante per Giorgio Marchesi che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair, ha dichiarato: “Anch’io in passato avevo detto “mai con un’attrice” e poi… del resto vivi in quel mondo lì. Sono le persone che frequenti, con cui trascorri la maggior parte del tempo. Ci si capisce di più, credo. Sai che devi rinunciare a tante cose per goderne poi altre. Se sei a teatro tutte le sere, puoi perderti il compleanno di tuo figlio. Dal punto di vista organizzativo è difficile, devi tenere tutto insieme. Per fortuna noi abbiamo una robusta rete di amici”, le parole dell’attore.

Simonetta Solder e Giorgio Marchesi: l’amore per i figli Giacomo e Pietro Leone

Simonetta Solder e Giorgio Marchesi hanno coronato il loro amore con il matrimonio e la nascita di due figli, Giacomo e Pietro Leone a cui ha provato a trasmettere la passione per la musica senza esserci riuscito. “Ci ho provato ma dopo un po’ si sono stancati. Se coltivassero la passione per la musica, mi piacerebbe tantissimo. Della musica mi piace soprattutto la concentrazione che richiede, soprattutto adesso che viviamo in un periodo in cui è impossibile concentrarsi”, le parole dell’attore a Vanity Fair.

Con i figli, Giorgio Marchesi cerca di essere presente anche se, a causa del lavoro, non ci riesce sempre. “Convivo con i sensi di colpa del non esserci in alcuni momenti in cui dovrei esserci, però fa parte dell’essere un attore e i miei figli lo capiscono”, ha aggiunto l’attore che si dice fiero dell’indipendenza dei figli.