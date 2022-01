Simonetta Solder, compagna Giorgio Marchesi/ I figli Giacomo e Pietro Leone

Simonetta Solder, chi è l’attrice compagna di Giorgio Marchesi

L’attrice Simonetta Solder è la compagna di Giorgio Marchesi. I due attori, molto riservati, hanno avuto due figli Giacomo e Pietro Leone. Simonetta Solder ha preso parte a molte serie di grande successo come “Don Matteo”, “Braccialetti rossi” in cui interpretava Nora, “Provaci ancora prof”, “Che Dio ci aiuti” e molte altre. Per Marchesi è molto importante avere al fianco una persona che fa il suo stesso lavoro: “Un’attrice ti capisce. Quando hai il tarlo del lavoro che non c’è e quando invece, come mi è capitato negli ultimi anni, non ti fermi mai, con serie come Una grande famiglia o Un medico in famiglia”, ha detto qualche anno fa l’attore a Vanity Fair. Sempre sulle pagine del settimanale, parlando della compagna ha detto: “Simonetta è una che sa metterti in difficoltà, non è certo malleabile. Ogni tanto mi dico: potevo prendermene una più tranquilla, ma in realtà mi piace così. Quando vedo uomini che stanno con yes women che pendono dalle loro labbra, mi rendo conto che preferisco un rapporto in cui devi metterti in gioco”.

Giorgio Marchesi/ Desideri e sogni nascosti: "serve un po' di follia per.." (Sorelle)

Giorgio Marchesi e Simonetta Solder: i figli Giacomo e Pietro Leone

Giorgio Marchesi, sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato di essere un genitore severo con i due figli Giacomo (15 anni) e Pietro Leone (8anni): “Se superano “la soglia” vengono subito sgridati. Non sono un amico, sono un padre severo, a volte duro, su alcune regole non transigo”. L’attore ha ricordato l’arrivo dei suoi figli e di come hanno cambiato la sua vita e quella della compagna Simonetta Solder: “Il primo mi ha distrutto psicologicamente. Non avevo idea di come affrontare la paternità, non ero pronto e ho dovuto imparare. Ma è stata un’emozione stupenda. All’epoca io e mia moglie avevamo pochi soldi e nessun aiuto. Con il secondo figlio è stato fantastico. Ha dato equilibrio alla famiglia ed è stato più facile perché eravamo preparati e più sereni, anche lavorativamente parlando”.

LEGGI ANCHE:

Giorgio Marchesi a Vieni da Me/ La foto in montagna e la Balivo "Ma ci andavi nudo?"Giorgio Marchesi e Max Vado/ "Non di decide di diventare attore, bisogna studiare" (Vieni da me)

© RIPRODUZIONE RISERVATA