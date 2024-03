SIMONETTA SOLDER, MOGLIE DI GIORGIO MARCHESI/ L’attore a Verissimo: “Conosciuti sul set, sui figli vorrei…”

Giorgio Marchesi a Verissimo sulla moglie Simonetta Solder: “Ci siamo conosciuti sul set, i miei figli? Vorrei avessero una passione artistica”

Ospite della puntata di oggi di Verissimo insieme a Giusy Buscemi, Giorgio Marchesi si è sbilanciato sulla sua vita privata. Da poco ha festeggiato i 50 anni ed il bilancio è più che positivo: “Mi sento bene, non ho pensato troppo, ho festeggiato più volte con le persone che voglio bene e voglio gettare via le cose negative.”

Giorgio Marchesi e l'amore per la moglie Simonetta Solder/ "C'è bisogno di spazi per sé e per la coppia"

E sempre parlando della sua vita privata, Giorgio Marchesi è sposato con l’attrice Simonetta Solder: “L’ho conosciuta sul set” ed ha due figli ed a Verissimo ha rivelato che tipo di papà è: “Sul futuro vediamo cosa vogliono fare, li abbiamo fatto cresce lontani dal nostro mondo ma adesso mi piacerebbe che si appassionassero ad una forma d’arte, non necessariamente per farla diventare una professione ma per fare in modo che si divertano. Per il momento non sembrano interessati ma a me piacerebbe se facessero qualcosa d’artistico.” (Agg. di Liliana Morreale)

Simonetta Solder, chi è la moglie di Giorgio Marchesi/ Attrice di grande successo: carriera e storia d'amore

Simonetta Solder e il primo incontro con Giorgio Marchesi a teatro

Simonetta Solder è la moglie di Giorgio Marchesi, attore italiano balzato alla grande popolarità grazie al ruolo nella serie televisiva cult di “Un medico in famiglia”. La coppia si è conosciuta a teatro durante lo spettacolo “Relazioni Pericolose” e da quel momento hanno cominciato a frequentarsi assiduamente. Tra i due è nato così un sentimento, un amore che hanno vissuto ben lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo. Una storia importante suggellata anche dal matrimonio e dalla nascita di due figli: Giacomo e Pietro Leone. Proprio l’attore dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni parlando della sua relazione e della paternità ha dichiarato: “il primo figlio mi ha distrutto psicologicamente; non avevo idea di come affrontare la paternità… Con il secondo figlio è stato fantastico; ha dato equilibrio alla famiglia ed è stato più facile perché eravamo preparati e più sereni, anche dal punto di vista lavorativo”.

Giorgio Marchesi, chi è e carriera/ Un clamoroso successo in tv, da "Braccialetti rossi" a "La sposa"

Che dire: una famiglia felice, unita e complice quella formata tra i due che condividono anche la passione per la recitazione. Ma chi è Simonetta Solder? Conosciamo meglio la moglie di Giorgio Marchesi.

Chi è Simonetta Solder, la moglie di Giorgio Marchesi

Simonetta Solder non è solo la moglie di Giorgio Marchesi, ma è anche una acclamata attrice che si è divisa tra cinema, teatro e televisione. Classe 1970, Simonetta è nata il 29 agosto in Austria da papà e mamma albergatori. Da piccola si è trasferita a Pordenone e ha cominciato da subito ad appassionare al mondo della recitazione. Dopo aver studiato presso la scuola Max Reinhardt Seminar di Vienna, Simonetta ha deciso di lasciare l’Italia ed è partita per New York dove ha migliorato la conoscenza della lingua inglese, ma ha anche partecipato a diversi progetti in ambito teatrale e cinematografico.

Dopo aver lavorato a lungo in teatro e sul grande schermo recitando nei film “Non smettere di Sognare”, “Sbirri” e “Storie sospese”, l’attrice ha raggiunto la grande popolarità nel 2014 con la serie “Braccialetti Rossi”. Successivamente ha lavorato anche nella fiction “Come un delfino” accanto a Raoul Bova.











© RIPRODUZIONE RISERVATA