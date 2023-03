Simonetta Solder, moglie Giorgio Marchesi/ I figli Giacomo e Pietro Leone

Chi è Simonetta Solder, moglie Giorgio Marchesi

Giorgio Marchesi sarà ospiti di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 28 marzo, di Oggi è un altro giorno per presentare la settima stagione di “Un passo dal cielo”, al via da giovedì 30 marzo su Rai 1. L’attore è sposato con Simonetta Solder, conosciuta a teatro nell’opera “Le relazioni pericolose” del 2004. Classe 1970, Simonetta ha recitato in serie di grande successo come “Don Matteo”, “Braccialetti rossi”, “Provaci ancora prof”, “Che Dio ci aiuti” e molte altre.

Recentemente Giorgio Marchesi e la moglie Simonetta hanno portato in scena “Il fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello. Per lui non è faticoso lavorare insieme alla propria campagna: “Di solito è molto difficile, ma noi ci siamo trovati molto bene. Mi fido ciecamente di lei anche sul lavoro”, ha detto a Serena Bortone in passato.

Simonetta Solder e Giorgio Marchesi: i figli Giacomo e Pietro Leone

Giorgio Marchesi e Simonetta Solder hanno avuto due figli: Giacomo e Pietro Leone. L’arrivo dei figli ha cambiato profondamente la vita dei due attori: “Il primo mi ha distrutto psicologicamente. Non avevo idea di come affrontare la paternità, non ero pronto e ho dovuto imparare. Ma è stata un’emozione stupenda. All’epoca io e mia moglie avevamo pochi soldi e nessun aiuto. Con il secondo figlio è stato fantastico. Ha dato equilibrio alla famiglia ed è stato più facile perché eravamo preparati e più sereni, anche lavorativamente parlando”, ha confidato l’attore a Tv Sorrisi e Canzoni. Marchesi ha rivelato di essere un padre piuttosto serve con i suoi figli: “Non sono un amico, sono un padre severo, a volte duro, su alcune regole non transigo”.

