Simonetta Stefanelli, chi é la moglie di Michele Placido?/ L’attore la tradí con…

Domenica in ospita Michele Placido: chi é l’ex moglie Simonetta Stefanelli

Si rinnova il consuetudinario appuntamento di Domenica in, con la puntata domenicale del 30 ottobre 2022, che vede tra gli altri ospiti in studio Michele Placido. L’attore ha fatto coppia fissa con la moglie Simonetta Stefanelli, un’ex attrice italiana. La consorte storica di Michele Placido debutta nel lavoro per il cinema quando é un’adolescente a soli 13 anni, con un piccolo ruolo in Una moglie giapponese? (1968), ben presto si distingue per la bellezza della ragazza acqua e sapone, dagli occhi grandi penetranti. Dopo due ruoli minori e agli antipodi, nella commedia Homo Eroticus accanto a Lando Buzzanca, e nell’autoriale “In nome del popolo italiano” diretta da Dino Risi, entrambi del 1971, nello stesso anno si impone come attrice di livello grazie a Non commettere atti impuri di Giulio Petroni, appartenente al filone della commedia sexy all’epoca molto in auge in Italia.

Federica Vincenti, la moglie di Michele Placido?/ Dalla recitazione a The Voice of Italy

Quest’ultimo progetto consente a Simonetta Stefanelli di avere la strada spianata per ottenere, a 16 anni, il ruolo di risonanza internazionale che la consacra come icona dell’interpretazione, quello di Apollonia Vitelli-Corleone, moglie di Michael Corleone nell’acclamato Il padrino (1972) di Francis Ford Coppola.

Michele Placido "Monica Vitti? Mia salvezza"/ "Ero in una stanzetta, facevo la fame…"

Simonetta Stefanelli, dalla copertina di Playboy alla fine del suo matrimonio con Michele Placido

Nel 1973 si aggiudica poi la cover magazine per l’edizione italiana di Playboy, il che nell’immediato ne fece tra le giovani attrici più richieste dal Grande schermo italiano. A partire dalla metà degli anni 1970 inizia poi a girare prettamente commedie erotiche come Lucrezia giovane, La nuora giovane, Peccati in famiglia e La profanazione. E galeotto si rivela il set di Peccati in famiglia, nel 1975, dove L’attrice Simonetta Stefanelli conosce il collega che sarebbe poi divenuto il suo compagno che conosciamo oggi, Michele Placido, fino a esserne moglie dal 1989 al 1994. I due attori durante il loro matrimonio hanno tre figli Violante, Brenno e Michelangelo.

MICHELE PLACIDO E SIMONETTA STEFANELLI, GENITORI VIOLANTE PLACIDO/ "Spiriti liberi"

Nel frattempo, poi, l’attore ha anche un altro figlio nel 1988, ovvero Inigo, che nasce da una relazione extraconiugale con Virginie Alexandre. Da questo momento in poi Simonetta Stefanelli non sarà più quindi al fianco di Michele Placido, segnando così la fine del loro matrimonio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA