Simonetta Stefanelli, ex moglie Michele Placido/ La fake news sulla sua morte

Simonetta Stefanelli è l’ex moglie di Michele Placido, protagonista della seconda puntata di “La canzone segreta”, in onda su Rai 1 e condotto da Serena Rossi. I due attori si sono conosciuti sul set del film “Peccati in famiglia” di Bruno Gaburro nel 1975. Placido e la Stefanelli si sono sposati nel 1989 e hanno avuto tre figli: Violante, attrice e cantante (nata nel 1976), Michelangelo (1989) e Brenno (1991), anche lui attore. Il divorzio è arrivato nel 1994. In occasione dei suoi 70 anni, Michele Placido ha rilasciato una lunga intervista a IoDonna, parlando della sua carriera e dei suoi amori. L’attore ha rivelato che la sua prima moglie, Simonetta Stefanelli, era di una bellezza rara e con lei c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine: “Ci siamo sposati dopo 15 anni di convivenza e separati nel giro di altri due… Non ci siamo ritrovati su tanti piani…”.

Simonetta Stefanelli: la fake news sulla sua morte

Simonetta Stefanelli ha iniziato a lavorare nel cinema quando aveva solo 13 anni nel film “Una moglie giapponese?” nel 1968. L’anno dopo era nel cast di Medea di Pier Paolo Pasolini. Nel 1972 a soli 16 anni Simonetta ottiene il ruolo di Apollonia Vitelli-Corleone, moglie di Michael Corleone (interpretato da Al Pacino) nel celebre film “Il padrino” di Francis Ford Coppola. Dopo aver posato nuda per “Playboy”, continua a lavorare per diversi film, specialmente commedie con qualche venatura sexy o mafia movies. Si è ritirata dalle scene all’inizio degli anni ’90 e ha aperto un negozio di abbigliamento a Roma. Nel 2006, è apparsa sul web una fake news inerente alla sua morte. Intervistata da NewsDay, l’attrice ha raccontato che è stato il figlio Brenno a notare per primo un messaggio su Internet che diceva che era morta nel luglio 2006 per il cancro.

