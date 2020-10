Simonluca Agazzone, morto ex calciatore Monza/ Incidente d’auto causato da cinghiali

Simonluca Agazzone è morto nelle scorse ore a seguito di un incidente stradale. Il 39enne originario di Bogogno, in provincia di Novara (Piemonte), è deceduto nella notte fra mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre, attorno alle 3:30, sull’autostrada A26, nel comune di Carpignano Sesia. A darne notizia è il quotidiano La Stampa, che ha ricordato come Simonluca Agazzone avesse militato in passato nel Monza calcio, precisamente nella stagione 2001/2002, quando l’allenatore era Boldini. La vittima era cresciuta nel Milan, e in seguito aveva girovagato per mezza Italia militando con Spal, Carrarese, Spezia e Sudtirol. Poi Novara, Casale, Legnano, Baveno, Borgovercelli, Suno e Virtus Cusio. Una lunghissima passione per il calcio e anche adesso, alla soglia dei 40anni, non aveva ancora appeso le scarpe al chiodo, giocando con gli amatori del Fontanento nel campionato Csi.

SIMONLUCA AGAZZONE MORTO IN INCIDENTE STRADALE: SOLO FERITO IL CONDUCENTE

Una dinamica assurda quella che ha portato alla morte del 39enne Simonluca Agazzone e di Matteo Ravetto, 32enne di Gattinata (provincia di Vercelli, e anche lui calciatore). Stavano viaggiando sull’autostrada A26, quando, per evitare dei cinghiali che avevano invaso la carreggiata, sono stati vittima di una sbandata che ha fatto perdere loro il controllo del mezzo. L’automobile, come da ricostruzione della Polstrada di Romagnano, ha terminato la sua folle corsa fuoristrada, uccidendo i due occupanti. Entrambe le vittime erano i passeggeri dell’auto, guidata da una terza persona che è sopravvissuta, uscendo ferita dallo scontro (non sarebbe in pericolo di vita). Quando sono giunti i soccorsi sul luogo incriminato, gli uomini del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Simonluca Agazzone e del suo collega. Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Novara nonché gli uomini della polizia stradale, sottosezione di Romagnano Sesia. Come scrive Repubblica, non è chiaro da quale parte i cinghiali siano riusciti ad entrare in autostrada.



