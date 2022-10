Simulò l’aborto di Cristo da parte della Vergine a Parigi/ CEDU cancella la condanna

Ex “Femen”, cade la condanna secondo la CEDU

La CEDU si è pronunciata a favore della ex “Femen” che ha simulato l’aborto di Cristo da parte della Vergine, sull’altare della chiesa della Madelaine a Parigi nel 2013. Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, la manifestazione della donna è tutelata dalla libertà di espressione. La donna aveva messo in scena, davanti all’altare e al tabernacolo, l’aborto di Gesù. Presentatasi a seno nudo, tatuata, con le braccia incrociate e con indosso la corona di spine e il velo azzurro della Vergine, in mano aveva “due pezzi di fegato di bue, simbolo del bambino Gesù abortito“.

Sul petto della donna erano scritti gli slogan “Il Natale è cancellato” e “Bitch 344”, in riferimento al manifesto del 1971 delle 343 femministe pro-aborto. La rappresentazione sull’altare della chiesa della Madelaine a Parigi, dunque, aveva come scopo quello di manifestare a favore del diritto all’aborto ed era stata punita sia in primo grado che in appello con un mese di reclusione e la multa.

Aborto di Cristo, CEDU contro la Francia