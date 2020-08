Sin City una donna per cui uccidere/ Video, su 20 il film con Jessica Alba

Sin City una donna per cui uccidere va in onda su Canale 20 per la prima serata di oggi, domenica 16 agosto, a partire dalle ore 21. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2014 con soggetto tratto dalla graphic novel di Frank Miller il quale si è occupato anche della sceneggiatura. La regia di questo film è stata gestita in collaborazione dallo stesso Frank Miller e Robert Rodriguez, le musiche della colonna sonora sono state composte dallo stesso Robert Rodriguez mentre i costumi indossati dagli attori sul set cinematografico sono frutto del lavoro di Nina Proctor. Nel cast figurano Jessica Alba, Josh Brolin, Joseph Gordon Levitt, Eva Green, Bruce Willis, Juno Temple e Mickey Rourke.

Sin City una donna per cui uccidere, la trama del film

Ecco la trama di Sin City una donna per cui uccidere. Il temibile Dwight viene chiamato in causa di Ava ossia l’unica donna che lui abbia mai amato soprattutto l’unica donna capace di avere un ascendente nei suoi confronti. La donna sta facendo i conti con degli errori commessi per quanto riguarda la sua vita sentimentale in particolar modo nei confronti di un marito che dopo il matrimonio si è dimostrato estremamente violento e per nulla rispettoso del suo essere donna. Una situazione molto delicata nella quale però lei vuole porre rimedio il prima possibile.

Ha voluto chiedere aiuto al suo storico amico e amante anche per sfuggire a questo marito ma in realtà poco alla volta emergerà una verità differente. Mentre le vicende dei due stanno per trovare risposta, il povero Marv dopo un violento scontro sta riprendendo conoscenza in una zona di desolata della città dove si ritrova a essere l’unico superstite. Infatti nelle sue vicinanze ci sono tanti cadaveri e alcun genere di ricordo che possa permettergli di ricostruire a quanto ha vinto. Intanto in un altro luogo della città il potente Johnny sta cercando di mettere in atto i suoi piani ed in particolar modo a ha voluto accrescere ulteriormente la sua cattiveria dicendosi pronto a distruggere ogni cosa e trovi dinanzi al proprio cammino.

Il suo principale intento insomma è quello di diventare il più cruento gangster che abbia mai visto piede nella città. In tutto questo Nancy non è riuscita ancora a superare il trauma per il suicidio del suo amato John ed è per questo che sto cercando nuove risposte soprattutto le motivazioni per poter andare avanti nella sua vita ormai fatta soltanto di tenebre. La donna ben presto maturerà la decisione che l’unico motivo per cui valga la pena di vivere sia quello di avere vendetta. Ci riuscirà?

Video, il traile del film Sin City





