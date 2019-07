Sin City – Una donna per cui uccidere/ Video su Canale 20 il film con Bruce Willis

Sin City – Una donna per cui uccidere va in onda oggi, 1 luglio alle ore 21:00, in prima serata, sul canale Mediaset 20. Questa è una pellicola uscita nelle sale cinematografiche nell’anno 2014. La pellicola è diretta a quattro mani da Frank Miller e Robert Rodriguez. I due registi, coadiuvati da William Monahan, si sono occupati anche di scrivere dialoghi e sceneggiatura dell’opera. Il film è un intreccio di generi che vanno dal noir al thriller e dall’azione al drammatico. Nel cast principale della pellicola sono presenti molti attori famosi come Josh Brolin, Jessica Alba, Eva Green, Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt, Mickey Rourke, Rosario Dawson e Lady Gaga. Le musiche del film sono state realizzate da Robert Rodriguez che ha curato anche il montaggio ed il comparto fotografica.

Sin City – Una donna per cui uccidere, la trama del film

Sin City – Una donna per cui uccidere è un film molto particolare, che si discosta dalla maggior parte delle pellicole cinematografiche. Difatti, viene composto da diversi episodi che in un modo o nell’altro si collegano tra di loro. Inoltre, tutti hanno come protagonista la Sin City, città del peccato che fa da sfondo alle gesta confuse e violente dei vari protagonisti. Tra quest’ultimi troviamo Dwight McCarthy, fotografo privato che si ritroverà in un vortice di mistero, passione e violenza. Inoltre, la pellicola seguirà anche le gesta di Marv un uomo burbero e di poche parole che si ritroverà in una condizione molto particolare. Tra le tante vicende, ci si ritroverà immischiato anche il giocatore d’azzardo Johnny, volendo sfidare il potere ed il destino in una fortunata serata di poker. Infine, si conosceranno le gesta di John Hartigan, uomo disposto a tutto pur di proteggere Nancy Callahan, la spogliarellista più richiesta del bar più famoso di Sin City, il Kadie’s Bar.

