“SINCERAMENTE” TESTO COMPLETO CANZONE ANNALISA SANREMO 2024/ Libertà e amore con sincerità

Il testo di “Sinceramente“, la canzone con cui Annalisa ambisce alla vittoria del Festival di Sanremo 2024, parla di un paradosso, quello della libertà, di cui non si può parlare senza essere sinceri. La libertà è un concetto astratto, ma nel brano di Annalisa si parla di una libertà più intima, quella di “fare un passo aventi e uno indietro”, di sentirsi “sotto un treno”, ma nonostante ciò andare avanti.

Annalisa parla di una donna che vuole sentirsi libera e amata per quello che è, senza avere paura di esprimere le sue contraddizioni. Quella che canta Annalisa è la libertà di essere quello che si é in qualsiasi momento, di vacillare senza rischiare. Un messaggio potente quello che emerge dalla canzone che Annalisa ha portato al Festival di Sanremo 2024. (agg. di Silvana Palazzo)

SINCERAMENTE”, TESTO COMPLETO CANZONE ANNALISA A SANREMO 2024

Il testo “Sinceramente” é la canzone che Annalisa Scarrone canta sul palco di Sanremo 2024. Il singolo sanremese dell’ex Amici di Maria De Filippi si impone come uno dei brani più radiofonici, tra le 30 canzoni in corsa alla gara Big. In particolare, il testo Sinceramente di Annalisa, è una canzone che parla della transizione di una donna che si reinventa dal dolore per la separazione dalla persona amata: pare che la canzone funzioni bene nel suo complesso e infatti è entrata a far parte della Top10 nella Earone Airplay 2024, la classifica delle canzoni più trasmesse nell’airplay delle radio in Italia.

Anche il testo “Sinceramente” di Annalisa si impone, così, tra i brani soundtrack della festa di San Valentino e potrebbe arrivare terza nella classifica finale di Sanremo 2024.

TESTO COMPLETO “SINCERAMENTE”: LE PAROLE DI ANNALISA

Guardiamo ora il testo completo della canzone di Annalisa per Sanremo 2024, “Sinceramente“: è importante essere liberi, esprimere la propria personalità, non solo in amore.

Mi sveglio ed è passata solo un’ora

Non mi addormenterò

Ancora otto lune nere e tu la nona

E forse me lo merito

La vuoi la verità

Ma quale verità

Ti dico la sincera o quella più poetica

Mi sento scossa ah

Ma quanto male fa

Come morire

Ma non capita

Sinceramente quando quando quando quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

Sto tremando sto tremando

Sto facendo un passo avanti e uno indietro

Di nuovo sotto un treno

E mi piace quando quando quando quando piango

E anche se poi cadesse il mondo

Non mi sogno di morire di sete

Sto tremando sto tremando

Sto lasciando dei chiari di luna indietro

E tu non sei leggero

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Tua

Solo tu

Tu spegni sigarette su velluto blu

Mi lasci sprofondare prima

E dopo su

Appena mi riprendo

Ti lascio un messaggio

Adesso

Sinceramente quando quando quando quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

Sto tremando sto tremando

Sto facendo un passo avanti e uno indietro

Di nuovo sotto un treno

E mi piace quando quando quando quando piango

E anche se poi cadesse il mondo

Non mi sogno di morire di sete

Sto tremando sto tremando

Sto lasciando dei chiari di luna indietro

E tu non sei leggero

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Tua

Ma sono solo parole

E dopo il vuoto

Sono bagliori

Non è oro

Sinceramente quando quando quando quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

Sto tremando sto tremando

Sto facendo un passo avanti e uno indietro

Di nuovo sotto un treno

Sinceramente

Sinceramente

Tua

Sinceramente

Tua

Sinceramente

Tua

E non hai mai capito

Quando quando quando quando

Quando mi sento male

Quando quando quando quando

Sai già che è tanto

Se ti mando mando mando mando solo un messaggio

Due parole

C’è scritto sul finale

Sinceramente

Tua

