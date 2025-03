Il mondo dello sport, con particolare riferimento al contesto italiano, può vantare motivi d’orgoglio in diverse discipline e categorie. Merito di sportive e sportivi che nel tempo, tra passato e presente, sono riusciti ad entrare negli annali dei rispettivi ambiti con gesta e prestazioni degne di nota. Molto spesso si sente parlare delle qualità delle Sincronette italiane; i meno avvezzi all’ambito sportivo sicuramente si saranno chiesti chi sono e quale specialità ha permesso alle componenti di essere appunto un vanto nazionale.

Scaletta concerto Sfera Ebbasta a Roma, 12 marzo 2025/ Le canzoni: da Visiera a becco a Ciny

Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino: ecco chi sono le Sincronette. Orgoglio tutto italiano del nuoto sincronizzato che negli ultimi appuntamenti – salvo le Olimpiadi che restano una sorta di tabù – hanno confermato non solo la bellezza della disciplina ma soprattutto come nel settore siano in maniera indiscutibile una certezza internazionale.

Omicidio Pierina Paganelli, Loris Bianchi: "Ora Manuela sospetta di Louis Dassilva"/ "Se ha mentito..."

Le Sincronette, squadra italiana di nuoto sincronizzato: Linda Cerruti la più titolata

Ma cosa sappiamo invece sulla carriera delle Sincronette italiane? Il palmarès è ovviamente tanto ricco quanto variegato, in funzione dei vari cambiamenti di formazione a cui abbiamo assistito nel tempo. Infatti, trattandosi di un discorso di squadra, ogni anno le componenti possono variare a seconda delle gerarchie e ovviamente anche del rendimento. Possiamo però segnalare colei che vanta il maggior numero di titoli: Linda Cerruti. Anche per lei, come anticipato, nessuna soddisfazione olimpica; diverso invece il discorso per le varie competizioni nazionali e internazionali come dimostrato dalle 6 medaglie ai mondiali e le 23 nelle varie competizioni europee.

Lo show dei record 2025/ Anticipazioni e prove puntata 12 marzo: dal pappagallo Kira a Nelson Dellis

Ora il focus è sulla formazione attuale delle Sincronette, orgoglio italiano nel nuoto sincronizzato; sicuramente avranno modo di confermarsi nelle prossime competizioni come team di assoluto livello nella disciplina regalando così medaglie e successi personali. Magari, al prossimo appuntamento con le Olimpiadi, riusciranno a portare a casa la tanto agognata medaglia; unico ‘neo’ della squadra italiana di nuoto sincronizzato.