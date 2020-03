Sindacati e governo, accordo su lista aziende aperte/ “Si va oltre codici Ateco”

Incontro tra sindacati e governo: è in programma alle 12 l’ultimo round tra i segretari di Cgil, Cisl e Uil e il premier Giuseppe Conte per rivedere la lista delle attività produttive che possono restare aperte anche dopo la stretta dell’ultimo Dpcm. Stando a quanto riportato da Linkiesta, dopo le due videoconferenze di ieri, è stato raggiunto l’accordo di massima per “importanti modifiche” alla lista che era considerata troppo estesa e che aveva portato alla rottura tra parti sociali e Confindustria, con relativa minaccia di sciopero generale. In un comunicato congiunto rilasciato al termine dell’incontro in videoconferenza di questa notte, i sindacati hanno spiegato di aver «identificato e convenuto con il governo importanti modifiche all’elenco delle attività produttive indispensabili, in questa fase, per il Paese, cambiando l’allegato del decreto del Governo varato domenica 22 marzo».

SINDACATI E GOVERNO, ACCORDO SU CHIUSURA AZIENDE

Il Governo, secondo quanto spiegato dai sindacati, si è impegnato a dare indicati ai prefetti, attraverso il Ministero dell’Interno, di consultare le organizzazioni sindacali territoriali sulle autocertificazioni delle aziende. Ma si è anche impegnato a consultare i sindacati per definire le attività indispensabili per quanto riguarda il comparto di difesa e aerospazio. «Ci siamo riaggiornati alle ore 12 di oggi per verificare questi impegni». L’incontro era partito in salita: i sindacati avevano chiesto di sfoltire molto la lista delle 80 attività allegate al Dpcm, ma c’era stato un nulla di fatto. Per questo ieri il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa aveva lanciato un appello per scongiurare lo sciopero generale: «Il Paese non se lo può permettere». C’è stato poi un secondo incontro, fino a notte fonda. Sono stati vagliati tutti i codici Ateco, come riportato da Linkiesta. La soluzione è stata trovata: vanno specificate le singole attività produttive che possono restare aperte e non gli interi settori, perché altrimenti le maglie resterebbero troppo larghe.



