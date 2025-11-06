I sindacati hanno espresso i loro giudizi sulla manovra, anche diversi tra loro, durante le audizioni parlamentari

Cgil: torna l’austerità. La Cisl ritiene “positivo che prosegua il risanamento della finanza pubblica per uscire dalla procedura di deficit eccessivo”, ma resta critica su rottamazione e pensioni. La Uil è critica, ma in fondo vede anche del positivo.

L’industria chiede energia meno cara e di usare i fondi del Pnrr per aumentare il Pil e rispondere alle urgenze. Come dire: “semm in quater e ghem cinq idei” (per i linguisti: varietà regionale del lombardo nord-orientale). Se qualcuno si attendeva dalle parti sociali una posizione non si dice unitaria, absit iniuria!, o coordinata ma anche solo vagamente simile, ora potrebbe tranquillamente dedicarsi alla conta dei fili d’erba in un qualsiasi prato.

Eppure in fondo almeno in questa fase sembrerebbero essere stati abbandonati i toni epici (sciopero per difendere la democrazia) e quelli grotteschi (va tutto bene madama la marchesa) e le parti sociali, sindacati e imprenditori, parrebbero aver deciso di affrontare le questioni per quel che sono e non per quel che appaiono alle opposte curve di tifosi

Confindustria dice: arridatece er Pnrr (varietà linguistica italico-centrale, con inflessioni romane). Il sistema economico sbuffa, sbanda, stride, arranca: sono anni (non tre ma molti di più, chiaro?) che la produttività è in calo e il complesso produttivo italiano sconta una scarna, per essere generosi, politica di sostegno allo sviluppo. Il Pnrr per ora ci salva dal segno meno nel Pil, ma chiaramente il pozzo si sta prosciugando: invocarne il ridisegno proprio adesso a noi ci pare bizzarro.

Due anni fa solo chi non voleva vedere non aveva capito che mettere mano alla riforma del Pnrr significava non solo perdere tempo e ridiscutere progetti strategici quanto invece decidere come alloggiare in modo politicamente utile al nuovo Governo somme di cui erano decenni che si sognava di poter disporre. Scelta non solo legittima ma fors’anche in qualche modo obbligata: epperò bisogna intendersi. Non si può insieme voler rifare tutte le regole a metà della partita e poi pretendere che il secondo tempo duri fin che mi serve.

Adoperare i fondi del Pnrr ancora non utilizzati è indice che fin qui si è lavorato in modo, diciamo, spannometrico e che la sola idea che abbiamo è quella di continuare a ricorrere ai fondi europei per rimanere a galla. Almeno formalmente.

Chiedere che le tasse diminuiscano e di aprire un piano industriale straordinario, almeno 8 miliardi l’anno per tre anni, più una cura immediata sul costo dell’energia e riforme “a costo zero” significa semplicemente dire che fin qui non s’è fatto nulla che sostenga il sistema produttivo e che invece sarebbe ora di farlo e che comunque sia chiaro che il conto mica devono pagarlo le imprese: ci sbaglieremo, ma a noi il grido di battaglia di non rassegnarsi alla “sindrome dello zerovirgola” sembra un inno al vorrei ma non vorrei.

Dal canto suo la Cgil è sembrata stranamente moderata e contenuta: per il sindacato landiniano il nodo è il potere d’acquisto. Sarebbe facile fare ironia, ma finalmente un sindacato torna a parlare di lavoro organizzato, fisco, salari, sanità, pensioni. Ovviamente la manovra «va cambiata» perché «inadeguata e ingiusta», il fiscal drag va neutralizzato indicizzando scaglioni e detrazioni, altrimenti il potere d’acquisto continua a scivolare.

E qui non ci siamo o almeno: non siamo mica d’accordo di tornare al passato. La scala mobile no! Per favore! Non è che possiamo passare i prossimi anni a cercare di rifarci di tutti, ma proprio tutti, i referendum persi. Col che non significa che non sia vero che in questi anni (ma anche qui: mica solo negli ultimi due, ri-chiaro?) lavoratori e pensionati hanno perso più di quanto restituito da tagli contributivi e ritocchi Irpef.

Ma allora perché la Cgil da un lato chiede di rinnovare i contratti e nazionali del privato e del pubblico e dall’altro non ha firmato quello della Scuola?

Certo che i contratti vanno rinnovati e certo che aver tagliato il fondo per le contrattazioni decentrate non è né bello, né serio, né utile, ma non ci sembra molto più sensato chiedere una quattordicesima rafforzata, rivalutare le pensioni e più flessibilità in uscita.

Anche qui: chi paga? Sì: aumento delle tasse sugli extraprofitti, sui grandi patrimoni e sulle rendite. Ma siamo sicuri che basti? A noi a naso non ci pare. E non vorremmo che le parole, un po’ demagogiche, sulle tasse dei ricchi non siano se non un modo per scaricare tutto sui prossimi che verranno. Avendo qualche nipote, figuratevi se la nostra speranza è quella di fargliela pagare a loro…

La Cisl ha tenuto un equilibrio che a tratti è sembrato ragionieristico: bene il deficit sotto il 3% e bene lo spread giù. Ottima la scelta di alleggerire il cuneo ma basta con l’ennesima rottamazione delle cartelle, cioè basta dar ragione a chi non ha pagato. E un’annotazione che sa di avviso: questa è la manovra più misera dal 2014. Giustamente, suggerisce il sindacato di via Po, sarebbe stato opportuno riformare la struttura di spesa e il prelievo. Come dire: si è perso tempo e questi sono i risultati.

Il risultato è un sistema Italia malato, ansimante, dalla voce cavernosa perché i polmoni sono allo stremo. L’infermo necessita di cure e non di palliativi: tant’è che la Uil ha puntato il dito sulla sanità sottofinanziata, sul mancato intervento sulla previdenza e la non autosufficienza, e sui pericoli che corre la progressività del sistema fiscale.

Visto? Ognuno per sé e (magari fosse così!) Dio per tutti. Temiamo invece che il senso dell’apoftegma vada inteso alla lettera. Ovvero secondo l’antico e, peraltro, il solo vero inno nazionale: speriamo che Dio ce la mandi buona.

