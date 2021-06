Sindaco cancella murale più famoso del Molise?/ Superbonus “minaccia” Alice Pasquini

Un murale di Alice Pasquini realizzato in Molise, nel piccolo centro di Civitacampomarano, rischia di scomparire, fagocitato dal Superbonus 110%. A raccontare questa vicenda è il portale Artribune.com, che spiega come l’opera realizzata dalla street artist famosa in tutto il mondo su un edificio di via Roma, raffigurante una ragazza che si copre il volto con le mani, sia destinata a essere cancellata. Questo perché, secondo quanto riportato da alcune testate molisane, l’edificio, di proprietà del sindaco Paolo Manuele, sarà abbattuto o comunque interessato da un lavoro di ristrutturazione.

E dire che, proprio in riferimento alla sua arte e ai suoi lavori, Pasquini in tempi non sospetti aveva dichiarato proprio ad Artribune che “i passanti potrebbero scriverci sopra o cancellarle. Spesso succedono vicende molto diverse e molto divertenti; a volte i cittadini coprono di bianco una parete che è piena di segni e lasciano solo il mio disegno. Ma per me quello non è più il mio disegno… Siamo consapevoli che le pareti verranno ricostruite o le porte staccate, le opere in strada possono essere rubate, possono scriverci sopra”.

MURALE DI ALICE PASQUINI CANCELLATO DAL SUPERBONUS?

Insomma, Alice Pasquini aveva quasi predetto il futuro del suo murale realizzato in Molise, a Civitacampomarano. Ma perché l’opera è prossima a essere rimossa? La risposta affonda le proprie radici nel Superbonus 110%, in quanto il fabbricato sul quale è stato realizzato il disegno, di proprietà del primo cittadino Manuele, presenterebbe problemi strutturali, che richiederebbero un intervento urgente onde evitare emergenze repentine. Come scrive Artribune, le associazioni locali stanno cercando di fare il possibile per salvare l’opera, a dir poco cruciale negli ultimi anni per lo sviluppo in chiave turistica della località molisana, ma, ad oggi, le speranze sono davvero flebili. Il quesito che nasce spontaneo al termine di quest’analisi è uno solo: se proprio non può essere salvata la creazione, perché non chiedere all’artista di realizzarne un’altra sulla facciata dell’edificio non appena saranno ultimati gli interventi di messa in sicurezza annunciati dal sindaco?

