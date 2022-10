Sindaco Giaveno aggredito a martellate: è grave/ Carlo Giacone, agguato sotto casa

Il sindaco di Giaveno, Carlo Giacone, è stato aggredito nottetempo con un oggetto contundente (“La Stampa” riferisce che si tratta di un martello, ndr) nel cortile di fronte alla sua abitazione e si trova attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Rivoli, piantonato dai carabinieri. Momenti di grande paura per il primo cittadino, colto di sorpresa da un malvivente che l’avrebbe attesto sotto casa, colpendolo ripetutamente alla testa. Si tratterebbe di uno sconosciuto che avrebbe agito a volto coperto in via Umberto I e che avrebbe continuato a infierire sull’uomo nonostante fosse già finito a terra.

A porre fine all’aggressione ai danni del sindaco di Giaveno, stando alle prime ricostruzioni effettuate proprio dal quotidiano sopra menzionato, sarebbero state le urla della vittima, che avrebbero attirato l’attenzione della sua compagna e del vicino di casa, i quali si sarebbero immediatamente precipitati in strada per soccorrerlo. La dinamica è comunque ancora al vaglio degli inquirenti, i quali hanno già dato il via alle indagini e si sono messi sulle tracce dell’autore dell’agguato, nel frattempo dileguatosi.

CARLO GIACONE, SINDACO DI GIAVENO, AGGREDITO SOTTO CASA: NON SAREBBE IN PERICOLO DI VITA

Fortunatamente, stando a quanto scrive “La Stampa”, le condizioni del sindaco di Giaveno sarebbero sì gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita e, inoltre, non avrebbe mai perso coscienza, nemmeno durante il trasporto verso il nosocomio. Inevitabilmente, l’accaduto ha suscitato la reazione e lo sdegno di molte istituzioni, non ultima Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti montani), che ha diramato una nota tesa a condannare la violenza.

In essa si legge: “Tutta Uncem è vicina al sindaco di Giaveno Carlo Giacone, vittima ieri sera di una aggressione nel centro della sua città, in val Sangone. Uncem, con il presidente nazionale Marco Bussone, con il presidente Uncem Piemonte Roberto Colombero, con lo staff, con tutti gli organi e tutti i sindaci dei Comuni montani, esprime piena condanna per il grave fatto avvenuto, sul quale indagano le forze dell’ordine, e abbraccia il sindaco, confidando nella sua piena ripresa. Un atto incommentabile, gravissimo, ignobile. Uncem è tutta con Carlo, con la sua famiglia, con la comunità di Giaveno. Forza Carlo”.

