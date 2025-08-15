Sacra Sindone, nuovo studio mette in evidenza la possibile formazione dell'immagine a partire da radiazioni

Nuovo studio sulla Sacra Sindone dopo le ultime ricerche in laboratorio che avevano ipotizzato la formazione da un bassorilievo medioevale mettendo in discussione l’originalità storica del reperto, propone una tesi alternativa secondo la quale l’immagine sul telo potrebbe essere stata generata da radiazioni. Un team di scienziati del dipartimento di Ingegneria chimica e biomolecolare dell’Università del Maryland, guidati dal professore Thomas McAvoy, ha proposto un principio di formazione derivato dall’azione combinata di fattori fisico chimici come scariche a corona, radiazioni UV profonde, radiazione neutronica e raggi gamma che avrebbero contribuito a dare al lenzuolo la caratteristica colorazione.

Questo fenomeno potrebbe inoltre essere stato il principale responsabile delle caratteristiche tridimensionali dell’immagine, che appaiono come un negativo fotografico a fluorescenza variabile. Tale studio, come ricorda un articolo pubblicato sul sito dell’UCCR, è passato inosservato nonostante sia stato inserito nella rivista International Journal of Archaeology a giugno 2025, ora potrebbe costituire un importante contributo, per la spiegazione dei processi che hanno reso la Sindone ad avere queste tipiche peculiarità.

Sindone, studio ipotizza immagine generata da radiazioni, l’esperto critica la tesi del bassorilievo

L’immagine impressa sulla Sindone potrebbe essere stata generata da un processo chimico e fisico originato da radiazioni di raggi gamma e uv. La conclusione in uno studio concluso a giugno 2025, che ha proposto per la prima volta la rivoluzionaria tesi sulla formazione delle caratteristiche figure sul telo, e che apre ora ad altre ipotesi che potrebbero stabilire con certezza anche una datazione senza mettere a rischio il reperto. Il professor Thomas McAvoy ha spiegato in un’intervista con l’Unione dei Cristiani Cattolici Razionali, che si potrebbero effettuare ricerche tramite tecniche al radiocarbonio ma anche con spettroscopia ultravioletta.

L’esperto prima di parlare del lavoro svolto con il suo team ha anche commentato l’altro studio pubblicato di recente, che proponeva la tesi dell’immagine formata da una scultura medioevale, dichiarando che non si tratta di una supposizione attendibile, perchè il metodo utilizzato, il reverse engineering, non può far avanzare conclusioni valide scientificamente, quindi tale sistema impedisce di ricreare le peculiarità uniche del telo.