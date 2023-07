Sindrome Alfa-Gal, l’allergia a carne rossa che spaventa gli USA/ Cos’è e sintomi: causata da morso di zecca

Nell’ultimo periodo negli USA si sta iniziando a diffondere una certa paura per la sindrome Alfa-Gal, nota anche come allergia alla carne rossa. A lanciare l’allarme sono stati i CDC americani, ovvero i Centers for Disease Control and Prevention, che spiega come siano circa 450 mila gli americano che ne potrebbero soffrire. Tra il 2010 e il 2020 sono stati identificati circa 110 mila casi, con un aumento di circa 15 mila all’anno tra il 2017 e il 2021.

Colera, un caso accertato a Lecce/ 70enne ricoverato “Ha mangiato alimenti a rischio”

Concretamente, tuttavia, gli stessi CDC ritengono che la sindrome Alfa-Gal potrebbe colpire molti più americani, trattandosi di un’allergia che presenta sintomi particolari e che non scatta immediatamente dopo l’ingestione di carne rossa, oltre al fatto che richiede un test specifico per ottenere una diagnosi precisa. Ann Carpenter, epidemiologa dei CDC, avverte dell’esigenza di “rivolgersi al proprio medico oppure ad un allergologo” nel caso in cui si ritenga di poter soffrire della sindrome Alfa-Gal, “fornendo una storia dettagliata dei sintomi, sottoponendosi a un esame clinico e a un test diagnostico per cercare anticorpi specifici”.

NUOVI MEDICI/ Specializzazioni, una proposta contro il record di rinunce e abbandoni (22,5%)

Sindrome Alfa-Gal: cos’è l’allergia alla carne rosse e sintomi tipici

Insomma, la sindrome Alfa-Gal, o allergia alla carne rossa, è sempre più diffusa negli USA. Si tratta di una condizione allergica grave, che può anche portare alla morte, causata non da un’infezione ma dal morso di una zecca che nella saliva presenta il carboidrato galattosio-alfa-1,3-galattosio (appunto, l’Alfa-Gal), associato soprattutto alle Ambliomma Americanum, ma anche in altre specie tipiche di Europa, Australia e Asia.

Il morso di zecca, che provoca la sindrome Alfa-Gal, scatena nel corpo del soggetto infetto alcune reazioni che portano alla produzione di anticorpi IgE che colpiscono il carboidrato, presente in carne rossa (manzo, maiale e agnello), ma anche in prodotti lattiero-caseari, portando all’allergia. Il tempo di incubazione dei sintomi va dalle 2 alle 6 ore, rispetto ai pochi minuti per gli altri tipi di allergie alimentari. Tra i sintomi tipici della sindrome Alfa-Gal si dovrebbe porre attenzione alle eruzioni cutanee, alla nausea e al vomito, al bruciore di stomaco, alla diarrea, ma anche a tosse, insufficienza respiratoria e svenimenti.

Canada, è corsa a eutanasia: 10k morti nel 2021/ Tra "disabili, malati psichici e poveri"

© RIPRODUZIONE RISERVATA