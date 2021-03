Sindrome di Marfan, malattia Luna Ward figlia di Luca/ Patologia che colpisce…

Luna Ward, la figlia di Luca Ward e Giada Desideri, nata undici anni fa, soffre della sindrome di Marfan, una malattia genetica rara che le sta causando problemi all’apparato scheletrico. La patologia colpisce gli organi che contengono tessuto connettivo come l’apparato scheletrico, gli occhi, il cuore e i vasi sanguigni, i polmoni e le membrane fibrose che ricoprono il cervello e la colonna vertebrale. Luca Ward ha parlato della malattia della sua bambina in un’intervista rilasciata al settimana F spiegando anche il motivo per cui ha deciso di parlarne ora.

“Ho deciso di parlarne adesso perché la pandemia ci ha fatto capire che l’accelerazione sulla ricerca è possibile. I vaccini Covid li abbiamo avuti in pochissimo tempo grazie a fortissimi investimenti economici. Noi ci siamo trovati in guai seri perché Luna viene curata a Lione”, ha raccontato l’attore e doppiatore.

LUCA WARD E LA MALATTIA DELLA FIGLIA LUNA: “NE PARLO PER FAR CAPIRE QUANTO SIA IMPORTANTE PARLARNE”

Al settimanale F, Luca Ward ha spiegato che la pandemia ha inciso sulla malattia della figlia Luna. “A marzo 2020 doveva fare un corsetto nuovo e non ci è stato permesso di andare in Francia. Ora la curvatura della sua schiena è al 68% era invece al 32%. Lo stop nelle cure ha provocato un aggravamento importantissimo. Ne parlo per far capire quanto la ricerca sia importante”, ha detto ancora l’attore che ha parlato della malattia della figlia anche ai microfoni di Verissimo svelando di aver sofferto molto quando è stata diagnosticata la patologia alla sua bambina che viene costantemente seguita dalla moglie Giada che ha dovuto rinunciare alla carriera per starle vicino.

