Sindrome di Ramsay Hunt, malattia di Justin Bieber/ Cos’è e i principali sintomi

Cos’è la sindrome di Ramsay Hunt, la malattia di Justin Bieber

Alla fine Justin Bieber ha dovuto annullare definitivamente il suo tour mondiale 2023, a causa della sindrome di Ramsay Hunt di cui soffre dall’anno scorso. Ma cos’è questa malattia che ha colpito la popstar mondiale e quali sono i suoi principali sintomi? La sindrome di Ramsay Hunt, come riporta il sito di Amplifon che ne analizza sviluppi, sintomi, tipologie, causa, diagnosi e cure, è una patologia neurologica derivata dalle conseguenze, spesso gravi, dell’infezione da virus Zerpes Hoster, che colpisce ogni anno circa 20.000 persone.

Justin Bieber e La sindrome di Ramsay Hunt/ Ha cancellato il tour mondiale

Si tratta di un virus paralizzante, che immobilizza i nervi del volto e forma delle vesciche sull’orecchio esterno e interno, vicino al naso e alla bocca. Tale sindrome è causata proprio dal riattivarsi di questo specifico virus, che è il virus responsabile della varicella: esso, infatti, più rimanere dormiente nei nervi e riattivarsi anni dopo.

Justin Bieber cancella il Justin World Tour/ Spunta il motivo choc

Sindrome di Ramsay Hunt: i principali sintomi

Sono numerosissimi i sintomi riconducibili alla sindrome di Ramsay Hunt. Tra i più comuni possiamo trovare la paralisi dei muscoli facciali, sfoghi ed eruzioni cutanee e vesciche nei pressi dell’orecchio, ma anche vertigini, dolori all’orecchio, sino a conseguenze ben più gravi come la perdita dell’udito. Tra i sintomi che hanno colpito Justin Bieber c’è la paralisi facciale, come aveva rivelato in un post condiviso su Instagram lo scorso settembre annunciando la cancellazione di alcune date del tour che avrebbe dovuto portarlo ad esibirsi fino a marzo 2023.

Malattia Justin Bieber, rinviato il Justice World Tour/ Il cantante si ferma e...

“All’inizio di quest’anno ho reso pubblica la mia battaglia contro la sindrome di Ramsay-Hunt, la mia faccia era parzialmente paralizzata. A causa di questa malattia non sono stato in grado di completare la tappa nordamericana del Justice Tour” aveva scritto, preoccupando i fan. Ora, però, il tour è ufficialmente cancellato a causa dei problemi di salute che, sin dallo scorso anno, non gli danno tregua.











© RIPRODUZIONE RISERVATA