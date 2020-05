Sindrome di Stoccolma/ Cos’è e perché viene associata al caso di Silvia Romano

Pubblicità

Sono tante le domande attorno alla liberazione di Silvia Romano. Tra queste ce n’è una che tira in ballo la “sindrome di Stoccolma”. La giovane volontaria della onlus Africa Milele avrebbe rivelato di essersi convertita all’Islam per libera scelta, una circostanza che è stata confermata da fonti investigative, secondo cui la conversione potrebbe essere frutto «della condizione psicologica in cui si è trovata durante il rapimento». Queste fonti investigative citate dall’Agi non hanno fatto riferimento esplicito alla sindrome di Stoccolma, ma di una condizione psicologica che potrebbe essere temporanea, legata al contesto in cui la ragazza ha vissuto in questi 18 mesi, «non necessariamente destinata a durare nel tempo». L’ipotesi è che si tratti di quella condizione che prende il nome da una rapina finita in modo bizzarro. Cos’è la sindrome di Stoccolma? L’espressione è stata coniata da Conrad Hassel, agente speciale dell’FBI, ora viene usato per definire il rapporto di complicità che si crea tra la vittima di un sequestro e il suo rapitore.

SINDROME DI STOCCOLMA, COS’È E COSA C’ENTRA SILVIA ROMANO

L’espressione sindrome di Stoccolma è stata usata dopo un episodio accaduto in Svezia nel 1973. Due rapinatori tennero in ostaggio per 131 ore quattro impiegati nella camera di sicurezza della Sveriges Kreditbank di Stoccolma. Emerse che durante il periodo di prigionia le vittime temevano più la polizia dei rapinatori. Una delle vittime sviluppò poi un forte legame sentimentale con uno dei rapitori, durato anche dopo la rapina. Dopo il rilascio i sequestrati chiesero la clemenza per i rapinatori e durante il processo alcuni ostaggi testimoniarono in loro favore. Ma perché si verifica questa condizione? La vittima, dopo aver superato il trauma iniziale, torna consapevole e quindi cerca un modo per sopportarla. Nel frattempo, vittima e rapitore continuano a trascorrere tempo insieme e questo, unito alla mancanza di forti esperienze negative, facilita l’insorgenza della sindrome di Stoccolma. Silvia Romano, ad esempio, ha raccontato di non aver subito violenze e di essere stata trattata bene dai suoi sequestratori. Al momento però non ci sono riscontri sul fatto che questa possa essere la condizione in cui si trova la giovane volontaria liberata.



