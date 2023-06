Sindrome di Takotsubo, cos’è?/ Malattia di Chiara Amirante, nota anche come ‘cardiopalma da stress’

Sindrome di Takotsubo, cos’è la malattia di Chiara Amirante e in cosa consiste

Cos’è la sindrome di Takotsubo? La malattia in questione è quella della quale soffre la nota scrittrice Chiara Amirante, ospite di Serena Bortone nella puntata di Oggi è un altro giorno del 7 giugno. La sindrome di Takotsubo, detta anche sindrome del cuore infranto o cardiomiopatia da stress, “consiste in una sofferenza cardiaca temporanea che può riprodurre tutti i sintomi tipici dell’infarto e che scaturisce da una situazione stressante o emotiva molto importante vissuta dal paziente.”, come riporta il portale Nurse24.it.

Si tratta di una sindrome non ischemiche, in quanto non vi sono interruzioni al flusso di sangue che irrora il miocardio. Ma perché “takotsubo”? Questa è una parola giapponese che, come riporta la fonte, fa riferimento a una sorta di cestello utilizzato dai pescatori locali per la cattura dei polpi. “I ricercatori che hanno descritto per primi la sindrome di Takotsubo hanno ritenuto di dare questo appellativo alla sofferenza in questione poiché, come approfondito successivamente, alle immagini ecocardiografiche o di risonanza magnetica il ventricolo sinistro del paziente assume una forma del tutto simile al takotsubo per la pesca dei polpi.”

Chiara Amirante, dalla cecità alla sindrome di Takotsubo

Quello della sindrome di Takotsubo è un tema che Chiara Amirante potrebbe affrontare nel corso della sua ospitata su Rai 1. Ricordiamo che la scrittrice ha scoperto all’età di 22 anni di avere una malattia che l’ha portata a perdere gradualmente la vista. Arriva alla cecità completa ma, dopo 7 mesi, arriva l’incredibile guarigione. Un’ esperienza che l’ha portata all’evangelizzazione di strada. Successivamente farà i conti con la sindrome sopra descritta.

