Sindrome di Treacher Collins: cos’è?/ La malattia di Auggie nel film Wonder

Sindrome di Treacher Collins, che cos’è la malattia che affligge il piccolo Auggie nel film Wonder?

Nel film Wonder il piccolo Auggie è afflitto da una malattia rara conosciuta come la sindrome di Treacher Collins. Ma che cos’è e di che si tratta esattamente? Andiamo subito ad approfondire questo disturbo, cercando di capire cosa comporta questa malattia, analizzando anche alcuni dati significativi. Innanzitutto la sindrome di Treacher Collins, detta anche TCS o sindrome di Franceschetti o ancora disostosi mandibulo-facciale, è una malattia rara, che colpisce una persona ogni 10-50.000.

Il disturbo comporta malformazioni facciali evidenti e visibili, si manifesta già dopo poche settimane di vita dell’embrione e, nel corso del tempo, può portare alla perdita dell’udito in circa la metà delle persone colpite dalla malattia. Allo stato attuale non esistono vere e proprie cure per tale sindrome, ma si può intervenire per prevenire o tentare di rallentare l’insorgenza di alcune complicazioni.

Che cos’è la sindrome di Treacher Collins? Esistono delle cure per questa malattia? Nel film Wonder Auggie si sottopone a delle operazioni che…

Come anticipavamo, al momento non ci sono vere e proprie cure per la sindrome di Treacher Collins, ma alcuni trattamenti possono rivelarsi utili. Nel caso specifico esisterebbe un trattamento di tipo chirurgico, da seguire in centri altamente specializzati. Infatti, anche nel film Wonder, il protagonista Auggie benché abbia solo dieci anni, si è già sottoposto a numerose operazioni per contenere i danni della sindrome di Treacher Collins.

Una malattia che deve il suo nome ad un medico che per la prima volta, nei primi del novecento, descrisse tale sindrome nelle sue caratteristiche predominanti. Parliamo del noto chirurgo e oftalmologo britannico Edward Treacher Collins. Negli anni successivi, per la precisione nel 1949, i colleghi svizzeri Adolphe Franceschetti e David Klein proseguirono il lavoro, attribuendo alla malattia il nome di disostosi mandibulo-facciale.











