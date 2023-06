Sindrome feto-alcolica si può riconoscere con IA/ Analisi del volto in 3D e algoritmi

La sindrome feto-alcolica, che è causata dal consumo di alcol in gravidanza, presto potrebbe essere identificata attraverso l’intelligenza artificiale. La diagnosi del cosiddetto disturbo dello spettro alcolico fetale (FASD), come riportato dal Corriere della Sera, non è mai stata semplice poiché fino a questo momento non esiste un test medico e i sintomi sono simili ad altre patologie. Il problema è consistente, soprattutto dato che – seppure non ci siano cure – un intervento precoce può essere fondamentale per evitare un peggioramento delle condizioni del bambino.

È per questo motivo che si stanno cercando dei metodi alternativi a quelli a disposizione. Di recente, ad esempio, i medici hanno iniziato a utilizzare dati di immagini facciali in 3D, ottenuti da complessi dispositivi di scansione della superficie del volto, ma la pratica è piuttosto costosa. La svolta potrebbe arrivare da uno studio realizzato da un team di ricerca composto da esperti di Uganda, Usa, Regno Unito e Sud Africa e pubblicato sul South African Journal of Science.

Sindrome feto-alcolica si può riconoscere con IA: lo studio

Il meccanismo creato per diagnosticare la sindrome feto-alcolica con l’intelligenza artificiale dà la possibilità di ricostruire volti umani 3D da singole o multiple immagini 2D, facili quindi da acquisire anche con uno smartphone e senza costi. “Abbiamo sviluppato un framework per la valutazione della ricostruzione del volto umano 3D da un’immagine 2D a input singolo utilizzando un modello di volto 3D per un potenziale utilizzo nella valutazione FAS. Esso ha il potenziale per stimare le posizioni dei punti di riferimento 3D per parti del viso associate al fenotipo facciale FAS”, hanno affermato gli autori.

"Il lavoro futuro mira a migliorare l'accuratezza e ad adattare l'approccio per l'uso in contesti clinici", hanno aggiunto. La tecnologia, secondo gli esperti, è interessante, ma ci vorrà ancora un po' di tempo prima che possa essere messa in pratica sul campo.











