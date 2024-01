Sinead O’Connor è morta per cause naturali/ Arriva la conferma medico legale di Londra

Sinead O’Connor morta per cause naturali

Sinead O’Connor è morta per cause naturali. La cantante irlandese, scomparsa il 26 luglio dello scorso anno e ritrovata senza vita nella sua casa a Herne Hill, a sud-est di Londra, è venuta a mancare per cause naturali come fa sapere attraverso una nota ufficiale il medico legale di Londra. Sin dal ritrovamento del corpo, le forze dell’ordine non hanno mai avuto sospetti sui motivi della morte dell’artista ed oggi il medico legale, attraverso una breve nota, ha confermato la morte naturale della cantante.

Scotland Yard, al momento della morte, non ha mai fornito dettagli sulla scomparsa della cantante limitandosi a svelare di aver ritrovato senza vita il suo corpo. Tutte le risposte erano state rimandate all’autopsia il cui referto è arrivato oggi.

La morte di Sinead O’Connor e il dolore per la scomparsa del figlio

La scomparsa di Sinead O’Connor, la scorsa estate, colpì tutto il mondo della musica e furono migliaia le persone che decisero di darle l’ultimo saluto partecipando ai funerali. Gli ultimi anni di vita della cantante non sono stati facili e sono stati caratterizzati dal grande dolore per la scomparsa del figlio 17enne, trovato morto.

Un dolore enorme per la cantante che, in seguito alla scomparsa del figlio, lanciò il seguente messaggio sui social: “Scusate, non avrei dovuto dirlo. Sono con la polizia diretta in ospedale. Sono persa senza mio figlio e mi odio. L’ospedale mi aiuterà per un po’”.











