Sinead O’Connor “Non mi ritiro più”/ “I media mi hanno fott*to il cervello”

La cantante Sinead O’Connor ha ritrattato le parole pubblicate su Twitter pochi giorni fa in cui annunciava di ritirarsi dalle scene. Ancora prima aveva rivelato il ritorno con un nuovo album di inediti a distanza di sette anni dall’ultimo lavoro discografico (I’m Not Bossy, I’m the Boss), dopodiché ha invece twittato di volersi ritirare dall’attività live e dalla musica: ”Sono diventata vecchia e sono stanca. E’ arrivata l’ora di farmi da parte, ho dato tutta me stessa. No Veteran Dies Alone nel 2022 sarà il mio ultimo disco. Non ci saranno tour o promozione”. Sinead O’Connor aggiunse che, per lei, si trattava di una bellissima notizia perché ”una saggia guerriera sa quando ritirarsi”. Oggi, a distanza di pochi giorni da questi messaggi, fa un passo indietro dicendo che è stata solo una reazione istintiva dopo essersi sentita un bersaglio per i media.

Le parole di Sinead O’Connor

Sempre tramite Twitter, la voce di ”Nothing Compares 2 U” ha rassicurato i suoi fan in merito alle precedenti dichiarazioni sul suo ritiro dalla scena musicale. O’Connor ha scritto: ”Buone notizie, vaffanculo al ritiro. Ritratto. Non mi sto ritirando. Stavo solo permettendo a dei maiali col rossetto di fottermi il cervello”, riferendosi ad alcuni esponenti della stampa britannica e irlandese che non avrebbero rispettato diverse regole richieste dagli addetti stampa dell’artista. In particolar modo per il rilascio di interviste legate alla sua recente autobiografia (Rememberings): ”A tutti gli intervistatori è stato chiesto di essere sensibili e di non fare domande sugli abusi sui minori, o di scavare in profondità nella merda dolorosa sulla salute mentale che sarebbe traumatizzante per me dover affrontare”. Sinead O’Connor ha infine concluso con questo messaggio positivo: ”Sono nata per esibirmi dal vivo”.

Good news. Fuck retiring. I retract. Am not retiring. I was temporarily allowing pigs in lipstick to fuck my head up… here’s my statement….. in the form of these three photos. It’s ‘colourful’ but that’s me : ) #LetOConnorBeOConnor pic.twitter.com/wKoEKFANPk — Sinead O’Connor (Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) June 7, 2021

