Sinead O’Connor, Nothing Compares 2 U/ Video: testo, traduzione e significato, la canzone dedicata alla madre

Sinead O’Connor, morta oggi all’età di 56 anni, per cause probabilmente legate alla depressione contro cui lottava da anni, è ricordata soprattutto per la struggente canzone Nothing compares 2 u. Pubblicata come singolo nel 1990, e successivamente inserita nel secondo album della cantante “I Do Not Want What I Haven’t Got”, ha riscosso un immediato successo planetario. In breve, infatti, tra i brani di punta dell’emittente MTV e a fine anno la prestigiosa Billboard ha nominato la canzone Nothing compares 2 u di Sinead O’Connor come “#1 World Single” per i suoi Billboard Musica Awards.

Il significato della canzone Nothing compares 2 u di Sinead O’Connor

Insomma, grazie alla canzone Nothing compares 2 u, Sinead O’Connor è stata consegnata agli annali della musica internazionale, non tanto per il testo della canzone, quanto piuttosto per la performance struggente dell’interprete. Il testo originale, infatti, non fu opera della cantante irlandese, ma del già affermato Prince che la scrisse nel 1985 come una ballata soul per il suo progetto musicale The Family, interpretandola finché non venne riscritta dalla O’Connor.

Per volere dei produttori, infatti, Sinead O’Connor decise di incidere una cover di Nothing compares 2 u, che divenne un vero e proprio successo mondiale. Al posto delle tonalità soul, la cantante decise per sonorità più lente e dimesse. Il videoclip è un susseguirsi di primi piani della cantante, che si alterna tra il triste e l’arrabbiato, fino alla conclusione, in cui lei cammina nel Parc de Saint-Cloud a Parigi, versando alcune lacrime. Fu la stessa Sinead O’Connor a raccontare che decise di interpretare Nothing compares 2 u in quel modo come ricordo per la madre deceduta alcuni anni prima, con la quale aveva una rapporto conflittuale. La dedica è confermata anche dai versi “All the flowers that you planted, Mama, in the backyard / All died when you went away” (ovvero: “Tutti i fiori che hai piantato nel giardino sul retro, mamma / sono morti quando sei andata via”), sostituiti dall’originale testo di Prince.

Testo e traduzione di Nothing compares 2 u di Sinead O’Connor

Di seguito il testo, e poi la traduzione, della canzone Nothing compares 2 u di Sinead O’Connor:

It’s been seven hours and fifteen days

Since you took your love away

I go out every night and sleep all day

Since you took your love away

Since you’ve been gone I can do whatever I want

I can see whomever I choose

I can eat my dinner in a fancy restaurant

But nothing… I said nothing can take away these blues

‘Cause nothing compares

Nothing compares to you

It’s been so lonely without you here

Like a bird without a song

Nothing can stop these lonely tears from falling

Tell me, baby, where did I go wrong

I could put my arms around every boy I see

But they’d only remind me of you

I went to the doctor and guess what he told me, guess what he told me

He said, “Girl, you better try to have fun no matter what you do,” but he’s a fool

‘Cause nothing compares

Nothing compares to you

All the flowers that you planted, mama, in the back yard

All died when you went away

I know that living with you, baby, was sometimes hard

But I’m willing to give it another try

Nothing compares

Nothing compares to you

Nothing compares

Nothing compares to you

Nothing compares

Nothing compares to you

La traduzione:

Sono passati sette ore e quindici giorni

Da quando hai portato via il tuo amore

Esco ogni notte e dormo tutto il giorno

Da quando che hai portato via il tuo amore

Da quando te ne sei andato posso fare ciò che voglio

Posso vedere chiunque voglio

Posso mangiare la mia cena in un ristorante di lusso

Ma niente… ho detto niente può togliermi questa malinconia

Perché niente si paragona

Niente si paragona a te

Ci si sente così malinconici senza di te qui

Come un uccello senza una canzone

Niente può fermare queste lacrime solitarie dal scendere

Dimmi, piccolo, dove ho sbagliato

Potrei mettere le mie braccia intorno ogni ragazzo che vedo

Ma loro mi ricorderebbero te

Sono andata dal dottore e indovina che mi ha detto, indovina che mi ha detto

Ha detto: “Ragazza, è meglio cerchi di divertirti, non importa quello che fai”, ma lui è un pazzo

Perché niente si paragona

Niente si paragona a te

Tutti i fiori che hai piantato, mamma, nel cortile

sono tutti morti da quando te ne sei andato

So che vivere con te, baby, a volte era difficile

Ma sono disposta a concedere un altra possibilità

niente si paragona

Niente si paragona a te

niente si paragona

Niente si paragona a te

niente si paragona

Niente si paragona a te

