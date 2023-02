Sinem Gundogdu, chi è la moglie di Hakan Calhanoglu?/ “Non l’ho mai tradito..”

Sinem Gundogdu é ospite a Le iene: tutte le curiosità sulla moglie Hakan Calhanoglu

É ospite a Le iene, Hakan Calhanoglu, calciatore di fama del Milan, finito al centro del gossip per un sospetto tradimento di Sinem Gundogdu. Quest’ultimo é il nome della moglie di Hakan Calhanoglu, ricordato in particolare dagli appassionati del calcio made in Italy per aver condotto quattro anni il gioco calcistico da numero 10 del Milan, questo prima del “tradimento” sportivo che lui ha commesso a fine contratto rossonero passando alla sponda nerazzurra dell’Inter.

E poco é bastato per surriscaldare gli animi haters della Curva Sud che non l’ha perdonato ed ha esposto uno striscione al veleno suoi confronti, con tanto di riferimento ad un sospetto tradimento della moglie. “Il coraggio non è calciare un rigore al decimo minuto ma restare con tua moglie anche quando sei cornuto. Uomo di me***”, é il grido al cetriolo che il calciatore ha ricevuto dai critici, rispetto al gossip sulla infedeltà di cui si sarebbe resa protagonista Hakan Calhanoglu.

Ma cosa ha spinto gli haters all’attacco contro il calciatore dell’Inter? Il gossip sul sospetto tradimento che nasce a monte dell’attacco hater ha vita online, alla luce di post di Hakan, che presagirebbe alla.possibile infedeltà e/o comunque alla volontà di una separazione di lei verso il marito, per l’accusa: “La decisione è irrevocabile perché qualcosa di grave, qualcosa di imperdonabile, è successo”, queste le parole sospette.

Questo, quando potrebbe essere stata la moglie a tracciare il marito di un presunto atteggiamento infedele e quindi di un tradimento, via social. Il che avrebbe poi mandato su tutte le furie, la star del calcio special guest a Le iene, nella puntata del 14 febbraio 2023. E la verità di Hakan non si é fatta attendere, poi: “Non ho mai tradito Hakan, né durante il fidanzamento né durante il matrimonio. Inoltre su Internet non ci sono foto mie con altri uomini”,

Ma chi é in sostanza, Hakan Calhanoglu?

Le altre curiosità della persona di Hakan Calhanoglu

Nata il 22 febbraio del 1995, è originaria della Germania come il trequartista nerazzurro e come il trequartista nerazzurro ha anche origini turche. Convolati a nozze d giovanissimi (era il 2015, Hakan aveva 21 anni e Sinem 20) hanno avuto due figli: Liya e l’ultimo Ayaz, nato nell’aprile del 2021. La consorte del calciatore ospite a Le iene vanta un seguito social notevole, stimato 62mila persone, e posta sovente foto di famiglia, con i figli o col marito. Questo, a dispetto di ogni gossip malevolo che vedrebbe la sua lovestory con Sinem Gundogdu ormai giunta al capolinea, peraltro compromessa dall’infedeltà nel matrimonio.

