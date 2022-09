Sinestesia, cos’è e come funzione/ A Viola come il mare, la protagonista Viola Vitale ha un potere

Viola come il mare, cos’é la sinestesia? La verità sulla condizione della protagonista Viola, ruolo di Francesca Chillemi

La prima serata del 30 settembre 2022 dà il via alla attesa fiction Mediaset, Viola come il mare, con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi e la cui trama vede la malattia -la sinestesia -come un dono, una peculiarità di chi ne é affetto da rendere un punto di forza. Ad essere affetta dalla sinestesia, é Viola Vitale, che trasferitasi da Parigi a Palermo per conoscere suo padre diventa una giornalista di cronaca nera per il sito Sicilia web news, un lavoro che la vede collaborare in sede di alcune indagini con l’ispettore capo della polizia, Francesco Demir. Seppur apparentemente distanti e agli antipodi per molti aspetti tra loro, i due protagonisti di Viola come il mare nella trama della fiction si fondono in un mix multiculturale e multicolore che fa della location -ambientata tra la Sicilia e il Lazio-un arcobaleno di emozioni, visti dagli occhi della sinestesia, la condizione neurologica da cui é affetta Viola Vitale e che in Viola come il mare si rivela essere di fondamentale aiuto ai due protagonisti complici sul posto di lavoro, nel corso delle indagini su cui si incentra l’opera light-crime.

La sinestesia é una condizione neurologica consistente nella sovrapposizione di due sfere sensoriali, che nel caso della protagonista di Viola come il mare vede Viola Vitale -interpretata da Francesca Chillemi- percepire le emozioni delle persone attraverso i colori delle stesse. Si tratta di una malattia dei sensi che può essere presente fin dalla nascita ma che, in alcuni casi, si può attivare anche con l’uso di sostanze stupefacenti. Ad oggi non si sa ancora molto a riguardo. Tuttavia, si pensa che la sinestesia possa manifestarsi anche in persone che hanno una maggior comunicazione tra i due emisferi del cervello.

A parlare della sinestesia, come di un super potere, é Can Yaman in un post spoiler condiviso su Instagram, in vista del debutto TV di Viola come il mare: “È arrivato il momento di scoprire qual è il super-potere della nostra protagonista: Viola vede attraverso i colori quello che le persone di fronte a lei stanno provando. Parliamo di #sinestesia, un fenomeno sensoriale-percettivo in cui determinati stimoli evocano sensazioni di natura diversa da quella normalmente sperimentata”.

Insomma, Can Yaman, interprete dell’altro protagonista Francesco Demir, ci dice, quindi, di stare certi che con Viola come il mare ne vedremo proprio di tutti i colori…

