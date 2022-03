Sing Sing/ Su Rete 4 il film con Enrico Montesano e Adriano Celentano

Sing Sing, film di Rete 4 diretto da Sergio Corbucci

Sing Sing va in onda oggi, sabato 5 marzo, a partire dalle ore 16.30 su Rete 4. Si tratta di una commedia italiana prodotta da Mario e Vittorio Cecchigori nel 1983 e diretta da Sergio Corbucci. Il film è stato scritto da Corbucci insieme a Franco Ferrini ed Enrico Oldoini, prodotto da Mario e Vittorio Cecchi Gori.

Straordinarie sono le musiche di Armando Trovajoli. Il film è diviso in un prologo e due episodi. Nel cast troviamo Enrico Montesano, Adriano Celentano, Ugo Bologna, Stefano Viali, Paolo Panelli, Carla Monti, Lando Fiorini, Orsetta Gregoretti, Franco Giacobini, Vanessa Redgrave, Mario Cecchi Gori e molti altri ancora.

Sing Sing, la trama del film: una vera ossessione

Leggiamo la trama di Sing Sing. Un meccanico trentenne di nome Edoardo Mastronardi vive quasi ossessionato dal mondo inglese, convinto che le sue origini fossero per addirittura regali. Alcune notizie riguardanti il suo passato e le origini della sua famiglia però lo destabilizzano. Scopre infatti che il proprio padre da uomo facoltoso si era ridotto in miseria, mentre la madre di origini inglesi era una rinomata prostituta soprannominata regina d’Inghilterra. Il ragazzo però è convinto di avere una parentela diretta con la regina d’Inghilterra e con l’obbiettivo di conoscerla scegli di viaggiare fino a Londra. L’incontro con la donna arriva in un momento particolare; la regina sta infatti per cadere vittima di un attentato alla sua vita ma è proprio in quel momento che in maniera fortuita proprio Edoardo riesce a salvarla.

La regina decide di invitarlo a palazzo arrivando addirittura a sedurre l’uomo. Quest’ultimo ovviamente respinge i tentativi della donna convinto si trattasse della madre e sceglie di tornare a Roma. Una volta tornato in patria scopre l’incredibile fraintendimento e decide di ritornare nella capitale inglese per chiarire la sua posizione con la regina. Nel secondo episodio è un altezzoso tenente di polizia ad essere protagonista; l’uomo di nome Alfredo Boghi è alle prese con una missione parecchio delicata. Deve infatti proteggere la celebre attrice Linda dalla minaccia di un uomo misterioso che la molesta con telefonate tenebrose. Tra i due sono subito scintille visti i caratteri forti di entrambi, ma dopo poco a scoppiare è anche la passione. Il tenente scoprirà presto che il maniaco non era altro che il suo vicino di casa di nome Oscar arrivando a proporre all’uomo qualcosa di inatteso. A patto di ricevere supporto nel conquistare l’attrice promette di non consegnarlo alle autorità.



