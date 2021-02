Sing/ Su Italia 1 il film d’animazione di Garth Jennings (oggi, 27 febbraio 2021)

Sing andrà in onda oggi, sabato 27 febbraio, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. È un film d’animazione girato nel 2016, scritto e diretto da Garth Jennings, regista britannico conosciuto soprattutto come autore di videoclip. Ha esordito al cinema con Guida galattica per autostoppisti tratto dall’omonimo romanzo. Assieme al produttore Nick Goldsmith è comproprietario della casa di produzione Hammer & Tongs. Le musiche del cartone sono composte da Joby Talbot, compositore britannico che si caratterizza per la sua capacità di spaziare tra stili diversi: dalla musica da concerto strumentale e vocale alle colonne sonore per film e televisione fino agli arrangiamenti pop.

Sing, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama del film Sing. Il koala Buster Moon è al centro della vicenda di Sing: egli è proprietario di un teatro sul lastrico che, per risanare i debiti, coinvolge i cittadini tramite una gara di canto. Per colpa dell’anziana segretaria Miss Crawly il premio per il vincitore ammonta a una cifra esorbitante; tuttavia, data la notevole adesione, Moon decide di non dire nulla. I cittadini che chiedono di partecipare sono molti e, alla fine dei provini, l’impresario sceglie una rosa di talentuosi.

Tra i prescelti ci sono: Ash, l’istrice punk-rock; Johnny, il gorilla desideroso di togliersi dalla strada; Mike, un topo arrogante; Rosa, la maialina; Gunter, un tipo davvero stravagante; Peter, il cammello e un trio di ranocchi. I giorni che precedono il debutto sono frenetici: da un lato il koala cerca di non rivelare la verità sul montepremi, dall’altro i concorrenti si impegnano per superare i propri limiti e il timore dell’insuccesso. Il giorno della gara, la vita privata di Mike rischia di mandare a monte il lavoro di tutti, lo show andrà avanti lo stesso?



