Sing/ Su Italia 1 il simpatico film d’animazione “musicale”

Sing, film di Italia 1 diretto da Garth Jennings

Sing è la proposta di Italia 1 per la prima serata di oggi, 29 ottobre 2022. Si tratta di un film di genere animazione musicale commedia del 2016. La regia è di Garth Jennings, suoi anche il soggetto e la sceneggiatura. A doppiare la voce dei personaggi principali sono attori molto noti agli amanti del cinema, tra questi ci sono Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Seth MacFarlane e Tori Kelly.

Trattandosi di un film che vede al primo posto la musica e le canzoni, è doveroso menzionare anche l’autore della colonna sonora. Si tratta del compositore londinese Joby Talbot. Si tratta di uno di quei casi di film che entusiasmerà i bambini ma non annoierà di certo i più grandi che saranno divertiti e pronti anche a leggere le sotto trame di un lavoro scritto e diretto molto bene. Colori vividi e momenti di grande intensità riescono ad arrivare al pubblico più variegato e non ci si faccia intimorire dal fatto che ci troviamo di fronte a un cartone animato perché non è un prodotto solo per bambini.

Sing, la trama del film

La storia di Sing ha come protagonista Buster Moon, un koala pieno di debiti che possiede un piccolo teatro. Per rimborsare almeno in parte i suoi creditori, Buster Moon decide di organizzare una gara di canto e di coinvolgere tutti gli animali che vivono in città. Buster Monn è disposto a spendere gli ultimi soldi che ha per promettere al vincitore della gara canora un bel premio. Accade che, per una disattenzione di Miss Crawly, l’iguana che lavora come sua segretaria, compie un errore enorme: il premio in palio offerto al vincitore che doveva essere di 1.000 dollari diventa un premio di 100.000 dollari. La notizia diventa subito di dominio pubblico, è una ricompensa di tutto rispetto che fa gola a tutti e di conseguenza tutti vogliono partecipare alla gara.

Tra i partecipanti alla manifestazione canora ci sono anche l’istrice Ash, un trio composto da tre simpatici ranocchi, il topolino Mike, Peter il cammello, la dolce maialina di nome Rosa e Jonny il gorilla, che spera di vincere il denaro in palio che lo aiuterebbe ad uscire dal giro di affari poco puliti del padre. Monn non chiarisce la verità sul premio in palio e sta cercando un modo per racimolare la somma promessa al vincitore per non deludere nessuno.

Decide di coinvolgere una vecchia stella del teatro, Miss Nana Noodleman, e la convince ad assistere alla serata. Intanto i partecipanti sono determinati a dare il meglio superando il timore di fare una figuraccia. Arriva il giorno della gara e, nonostante gli imprevisti derivanti dalla vita privata di Mike, lo show può avere inizio. Dopo aver sentito tutte le esibizioni Buster Moon è molto soddisfatto, la serata ha riscosso un successo tale da colpire Miss Nana pecora che ha seguito con grande interesse lo spettacolo. Nana, che per anni ha calcato il palcoscenico da grande artista, prende a cuore la sorte del teatro, quindi decide di comprarlo e di restaurarlo a regola d’arte per farlo tornare agli antichi splendori. I problemi economici di Moon sono finalmente risolti.

