Singapore, comprare auto è quasi impossibile/ Serve un certificato che costa 100 mila euro

Possedere un’auto è sempre più un lusso: assicurazione, bollo e carburante alle stelle rendono difficile permettersi un veicolo per sempre più persone. Esiste però un luogo in cui questa è davvero così: parliamo di Singapore. Nella città-stato asiatica, che vede quasi 6 milioni di abitanti, si può comprare una vettura solamente possedendo un “certificato di diritto” (Coe), valido per 10 anni, ottenibile tramite un’asta. Questo documento ha però un costo altissimo: ha toccato cifre record, che nel 2023 erano superiori ai 146 mila dollari singaporiani, pari a oltre 100 mila euro.

A questo costo va poi aggiunto il prezzo effettivo dell’auto. Il numero totale di veicoli circolanti a Singapore, infatti, è molto basso: come si può vedere proprio tramite il Coe, corrisponde a circa 950 mila vetture. La densità abitativa di Singapore, come ricorda La Gazzetta dello Sport, non è elevatissima: parliamo di 7.681 persone per chilometri quadrato. Dunque, è simile a quella di Milano (7.500 ab/km2) e di molto inferiore a quella di New York (11.215 ab/km2) e meno di un terzo di quella di Parigi (21.148 abi/km2).

L’auto costa più di un anno di stipendio

Il sistema dei Coe, il “certificato di diritto” obbligatorio per acquistare un’auto a Singapore, è stato introdotto nel 1990 proprio per contenere il numero di auto. Lo scopo era quello di evitare un sovraffollamento di veicoli. Allo stesso tempo, però, la città-stato investe molto in opere di trasporto pubblico. Nonostante i tanti bus e il trasporto efficiente, resta comunque necessaria, per alcune persone, l’auto personale. Il prezzo di questi certificati non era mai arrivato a tali cifre: nel 2020 era sceso sui 30 mila euro a causa della minore domanda viste le limitazioni dovute alla pandemia.

In seguito alla ripresa economica post-Covid, insieme a una maggior richiesta per l’acquisto di automobili, il prezzo dei Coe è schizzato, arrivando a superare i 100.000 euro nel caso di vetture di grandi dimensioni. Il reddito familiare medio a Singapore è di 66.573 euro, di molto superiore a quello di molti Paesi sviluppati ma non sufficiente per comprare il certificato insieme all’auto. Difficile, dunque, per la classe media poter comprare un’automobile, visto che il solo acquisto del certificato può arrivare a superare lo stipendio di un anno di una famiglia.











