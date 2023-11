Single’s Day 2023: l’anti San Valentino/ C’è davvero qualcosa da festeggiare?

Il Single’s Day: perché si festeggia

L’11 novembre sembrerà ai più una data come un’altra; per chi, invece, conosce il significato che negli ultimi anni ha assunto questa giornata, saprà riconoscerne il volto e le caratteristiche. Il Single’s Day, degno avversario di San Valentino, è diventato infatti un simbolo per tutti i cuori solitari del mondo.

Lince avvistata al Parco Gran Paradiso/ Video, scoperta tramite fototrappola, non si vedeva dal 1916

In questo giorno, si festeggiano i single, ovvero, chi nella vita non ha ancora trovato la sua metà. Ma perché proprio l’11 novembre? Se si scompone sia la data, che il mese, si noterà che c’è la ripetizione del numero uno, che sembra rappresenti al meglio un solo individuo ed un solo cuore.

Single’s Day: pro e contro

C’è chi considera il Single’s Day l’ennesima giornata dedicata allo shopping sfrenato – nato con il chiaro intento di lucrare, come il diretto concorrente San Valentino – e chi, invece, la considera una data importante per mettere in luce le difficoltà affrontate da una grande porzione di popolazione mondiale. Forse, però, la vera domanda da porsi è: c’è davvero qualcosa da festeggiare?

Supermercato senza cassa né cassieri a Trento/ Silenzio irreale e zero relazioni umane

L’Ipsos – uno tra i più famosi istituti di ricerche di mercato – ha condotto uno studio che mette in luce tutti i pro ed i contro dell’esser single al giorno d’oggi. “Dal nostro Osservatorio Single emerge come il 58% della popolazione italiana sente sempre più spesso il bisogno di passare del tempo da solo”, si legge nell’articolo, che prosegue sostenendo come allo stesso tempo per otto persone su dieci sia essenziale avere qualcuno con cui condividere le esperienze per viverle appieno.

Il Single’s Day nella vita quotidiana

Non sembra essere tutto rosa e fiori nemmeno per i single, però. Nella vita quotidiana, infatti, non è per niente facile fare i conti con inflazione e difficoltà economiche, specie se ad affrontarle si è soli. Oltre a questo, Ipsos osserva come il rischio di isolamento sia sempre in agguato.

L'asteroide Dinky nasconde una Luna più piccola/ La scoperta della Nasa tramite Lucy

“L’inflazione e il caro vita affliggono anche i single”, sostiene Ipsos, che prosegue “è il 45% ad affermare di avere difficoltà a mantenere il proprio tenore di vita e l’83% sostiene che è importante pianificare i risparmi per affrontare il futuro”.

Durante il Single’s Day, non dobbiamo dimenticare che rimane fondamentale tenere conto anche del proprio benessere. Sempre Ipsos ricorda che: “La salute mentale può essere intaccata se da single in solitaria, si scivola nell’isolamento, un rischio in particolare per chi vive da solo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA