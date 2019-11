Sinisa Mihajlovic come sta?/ Conferenza stampa in diretta: la leucemia e il trapianto

Sinisa Mihajlovic come sta? Torna a parlare delle sue condizioni di salute, del trapianto e della sua battaglia contro la leucemia. L’allenatore del Bologna incontrerà oggi, venerdì 29 novembre, i giornalisti per fare il punto sul tumore, della situazione sul suo percorso di cure della malattia. La conferenza stampa si terrà alle 11 nella sala stampa dello stadio Renato Dall’Ara. Al fianco del tecnico serbo i medici del Policlinico Sant’Orsola. Secondo quanto riportato dall’Ansa, molto probabilmente Sinisa Mihajlovic parlerà anche dei futuri step della sua terapia. Il 29 ottobre scorso è stato infatti sottoposto al trapianto di midollo osseo. Invece sono trascorsi 139 giorni da quello in cui ha annunciato la malattia. Era il 13 luglio scorso quando Mihajlovic rivelò di dover intraprendere la lotta contro la leucemia acuta, poi tipizzata come prevalentemente mieloide. Peraltro in seguito ad alcune indiscrezioni diffuse da Ivan Zazzaroni che diedero vita parallelamente ad una polemica. Oggi dunque sarà la prima volta che l’allenatore parlerà “urbi et orbi” dopo aver sostenuto due cicli di terapie, oltre appunto al trapianto di midollo.

SINISA MIHAJLOVIC COME STA? OGGI DIRETTA CONFERENZA STAMPA

Il percorso intrapreso da Sinisa Mihajlovic tiene col fiato sospeso tutto il mondo sportivo, non solo la piazza di Bologna. Per questo l’allenatore serbo terrà oggi una conferenza stampa. Il direttore tecnico del club Walter Sabatini, nell’ambito di un workshop con gli sponsor tenuto allo stadio Renato Dall’Ara, aveva anticipato che i medici dell’ospedale Sant’Orsola e Sinisa Mihajlovic avrebbero tenuto «una conferenza stampa per chiarire quello che è successo fin qui e quella che sarà l’evoluzione futura». E sarà importante per fare chiarezza sulle condizioni dell’allenatore e dissipare dubbi, rumors e indiscrezioni sullo stato di salute del tecnico. La moglie Arianna nei giorni scorsi aveva condiviso un post con il seguente messaggio: «Chi ti conosce per davvero vede la tristezza dei tuoi occhi dove gli altri vedono la felicità del tuo sorriso». Queste parole avevano innescato diverse interpretazioni, che poi la notizia dell’uscita di Mihajlovic dall’ospedale hanno fatto rientrare.

SINISA MIHAJLOVIC, LA BATTAGLIA CONTRO LA LEUCEMIA E IL TRAPIANTO

Venerdì scorso poi Sinisa Mihajlovic era tornato di nuovo al reparto di ematologia dell’Istituto Seragnoli del Policlinico Sant’Orsola per alcuni esami medici di controllo. L’ospedale poi diffuse un comunicato ufficiale rivelando che l’allenatore del Bologna era stato sottoposto ad un trapianto di midollo osseo da donatore non familiare. A metà luglio era entrato in ospedale per il primo ciclo di chemioterapia, uscendo con un permesso speciale nella serata di Verona-Bologna, la prima partita di campionato della sua squadra. Dimesso due giorni più tardi, presenziò a Bologna-Spal, poi tra settembre e ottobre tornò al Sant’Orsola per il secondo ciclo di cure, tornando in panchina per Bologna-Lazio e Juventus-Bologna. Quindi il rientro al Sant’Orsola per la preparazione al trapianto. Oggi invece la conferenza stampa in cui spiegherà a che punto è della sua battaglia contro la leucemia. Il mondo del calcio resta col fiato sospeso nella speranza che arrivino buone notizie questa mattina da Sinisa Mihajlovic.



