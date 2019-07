Sinisa Mihajlovic contro Ivan Zazzaroni?/ “Amicizia rovinata per vendere più copie”

Bufera su Ivan Zazzaroni dopo la conferenza stampa di Sinisa Mihajlovic. L’allenatore del Bologna ha rivelato in conferenza stampa di avere la leucemia, ma ha colto l’occasione per togliersi un sassolino dalle scarpe. Sempre diretto e schietto, il tecnico serbo ha spiegato di non aver apprezzato la scelta di un quotidiano di anticipare la notizia della sua malattia. Mihajlovic non ha fatto il nome del direttore del Corriere dello Sport, ma il collegamento è inevitabile visto che è stato il quotidiano che ha lanciato la notizia oggi. Evidentemente qualcuno aveva intuito che c’era qualcosa che non andava, motivo per il quale l’allenatore ha chiesto riservatezza per avere la possibilità di esporsi in prima persona. Una scelta che non è stata rispettata e che ha portato Mihajlovic ad un duro sfogo in conferenza stampa. «Ho chiesto riservatezza da parte di tutti voi, perché volevo dare io per primo la notizia a tutti di quello che è successo. Purtroppo non hanno rispettato tutti la mia decisione».

SINISA MIHAJLOVIC E L’ACCUSA A IVAN ZAZZARONI

Sinisa Mihajlovic contro Ivan Zazzaroni? Il sospetto è nato durante la conferenza stampa dell’allenatore del Bologna. «Mi dispiace, per vendere qualche copia in più hanno rovinato un’amicizia. Ma non voglio più parlare di questo», ha dichiarato il tecnico serbo in merito al fatto che la notizia della sua malattia sia uscita prima della conferenza stampa. Nessun nome, ma non era necessario. «Lo ha fatto per vendere duecento copie in più». E tutti gli indizi portano al direttore del Corriere dello Sport. Il direttore Ivan Zazzaroni non citava la malattia nel suo pezzo, ma ha scritto un incoraggiamento la “guerriero” citando la moglie Arianna e parlando di febbre ed esami. «Il Guerriero comunicherà che si ferma per qualche giorno, giusto il tempo di superare lo scoglio e vincere rapidamente un’altra battaglia. Che non è una guerra». Su Twitter sono partite subito le accuse a Zazzaroni, identificato subito come il destinatario delle dure parole di Mihajlovic.

