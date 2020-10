Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni a Ballando con le Stelle/ Innamorati e…

Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni romantici e innamorati per le vie di Roma nei giorni scorsi e presto ballerini per una notte a Ballando con le stelle 2020. La coppia è stata beccata per le vie della Capitale proprio tra una prova e l’altra alla corte di Milly Carlucci mentre il pubblico attende con ansia di capire che cosa porterà sul palco il tecnico serbo. Mihajlovic ha deciso che di impegnare il suo weekend libero in assenza del campionato causa Nazionali proprio a Ballando con le stelle insieme alla moglie Arianna Rapaccioni ma insieme dovranno affrontare anche un altro scoglio, ovvero Selvaggia Lucarelli. Ai tempi della positività al Covid dell’allenatore, proprio la giornalista lo ha accusato di essere stato davvero molto leggero, ancora più degli altri, per via della sua situazione di salute già molto delicata per via della leucemia e del trapianto con cui ha dovuto fare i conti. Questa sera i due avranno modo di chiarirsi?

Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni a Ballando con le Stelle nei panni di ballerini per una notte

Arianna Rapaccioni e Sinisa Mihajlovic si conoscono e si amano ormai da anni, la loro storia è nata nel 1995, coronata dal matrimonio con rito ortodosso dieci anni dopo, nel 2005. Ad unirli è stato proprio lo sport o, meglio, la Sampdoria, visto che dopo una partita del serbo, i due si sono incontrati per la prima volta in un ristorante del Gianicolo ed è lì che scoccò la freccia di Cupido. Lo stesso allenatore ha ammesso di aver capito in quel momento che tutta la sua poca voglia di sposarsi era ormai un lontano ricordo e che quando l’ha vista la prima volta ha subito pensato a quanto sarebbero stati belli i loro figli tanto da dirsi pronto a sposarla già il giorno dopo.

Da allora sono passati quasi trent’anni e i due sono inseparabili e innamorati e hanno combattuto fianco a fianco anche la guerra di Sinisa alla leucemia e poi al Coronavirus. Riusciranno a superare anche la prova di Ballando? Siamo sicuri di sì.



