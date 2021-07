Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni/ “Così ho detto a mia moglie che ero malato”

È andata in onda il 15 novembre scorso la puntata di Domenica In che ha visto ospiti Sinisa Mihajlovic e sua moglie Arianna Rapaccioni, una delle coppie più in vista del mondo del calcio e dello spettacolo (lui allena il Bologna e lei è un’ex soubrette) a cui Mara Venier ha concesso un ampio spazio per raccontare la loro storia segnata dalla malattia di lui. Sinisa ha scoperto di avere la leucemia nel 2019, e nello stesso anno, poco dopo, ha annunciato di volersi sottoporre a cure immediate per non andare incontro a conseguenze peggiori (la leucemia è un tumore molto aggressivo che progredisce rapidamente).

Sinisa Mihajlovic e la moglie Arianna/ Rinnovo dei voti per i 25 anni matrimonio

La sua battaglia non può ancora dirsi conclusa, ma i momenti più duri, per ora, restano relegati al passato: “Non potevo permettermi di non farcela – ha detto ottimista Mihajlovic – dovevo farlo per me, per la mia famiglia, ma anche per le tante persone che mi hanno mostrato vicinanza. L’affetto di tutti i tifosi in tutti gli stadi, compresi quelli che in un certo senso mi odiavano, mi ha dato grande forza. Ho voluto farlo sapere a tutti, condividerlo con loro. Avevo paura, ma avevo più coraggio. La paura si vince con il coraggio. Quando sono andato alla mia prima partita, ero un morto che camminava, sono voluto andare lo stesso”.

Sinisa Mihajlovic/ La leucemia e la moglie Arianna: "Senza lei non ce l'avrei fatta"

La malattia di Sinisa Mihajlovic

Dall’unione di Sinisa Mihajlovic con Arianna Rapaccioni sono nati cinque figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dushan e Nicholas. In precedenza, Sinisa aveva già avuto un figlio, Marko, frutto di una relazione con un’altra donna all’inizio degli anni Novanta. È stato anche per loro che l’allenatore ha lottato, essendo molto legato sia alla moglie che ai ragazzi. La prima persona a cui ha detto della malattia è stata proprio lei: dopo la diagnosi, racconta, “ho chiamato subito Arianna che era in vacanza con i miei figli”. La loro reazione, come nel calcio, è stata pronta è immediata: se voleva guarire, Sinista doveva intervenire subito. E così ha fatto.

SINISA MIHAJLOVIC E ZLATAN IBRAHIMOVIC DUETTO SANREMO 2021/ Io vagabondo con Fiorello

Sinisa Mihajlovic e il rapporto con la moglie Arianna Rapaccioni

Oggi Sinisa Mihajlovic continua a sottoporsi a controlli di routine: “Il 29 ottobre è passato un anno esatto dal trapianto di midollo osseo, ho fatto pochi giorni fa tutti gli accertamenti e i valori sono perfetti. Sto bene”. Il peggio, dunque, è passato, e al momento lui e Arianna si godono semplicemente la vita in famiglia (hanno appena festeggiato le loro nozze d’argento). “Senza di lei non ce l’avrei fatta”, chiosa amorevolmente l’allenatore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA