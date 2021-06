Sinisa Mihajlovic e la moglie Arianna/ Rinnovo dei voti per i 25 anni matrimonio

Sinisa Mihajlovic e la moglie Arianna si risposano: la bellissima coppia in questI giornI ha deciso infatti di festeggiare il 25^ anniversario del loro matrimonio con una commovente celebrazione a Porto Cervo per il rinnovo dei voti, alla presenza della grande famiglia e degli amici più cari. Per il tecnico del Bologna un momento davvero speciale, come ben racconta il portale Fanpage questa mattina, con Arianna Rapaccioni, sua fedele compagna da 25 anni, con cui ha costruito una famiglia grande e unita (5 i figli nati dalla loro unione, la primogenita Viktoria, con Virginia, Miroslav, Dushan, Nicholas) e pure ha affrontato i momenti difficili della malattia. Raccontando della sua battaglia contro la leucemia, Sinisa Mihalovic ha sempre spiegato di aver trovato la forza e la determinazione nell’amore della moglie e dei figli. Davvero una bellissima coppia, che festeggia il traguardo importantissimo delle nozze d’argento.

Sinisa Mihajlovic/ La leucemia e la moglie Arianna: "Senza lei non ce l'avrei fatta"

SINISA MIHAJLOVIC E LA MOGLIE ARIANNA SI RISPOSANO. IL POST: SUI SOCIAL

E nel giorno del rinnovo delle promesse e del 25^ anniversario di matrimonio tra Sinisa Mihalovc e la moglie Arianna, è stata proprio la splendida compagna dell’allenatore del Bologna a festeggiare anche tramite i social questo momento così dolce. Solo ieri Arianna ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una bella foto con la ritrae con Sinisa nel giorno del loro matrimonio, occorso nel 1995, 25 anni fa. A fianco, tra mille cuoricini la frase molto evocativa: “Ne abbiamo fatta di strada in questi 25 anni ….le gioie di oggi i ricordi di ieri e le speranze di domani”. Un post molto dolce e romantico che ha subito scatenato la reazione dei fan e degli amici, che si sono congratulati con la bella coppia, augurando gioia e felicità.

