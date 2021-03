Sinisa Mihajlovic e Zlatan Ibrahimovic duetto Saremo 2021/ “Io vagabondo” dei Nomadi

Ci sarà anche Sinisa Mihajlovic questa sera al Festival di Sanremo 2021. L’allenatore del Bologna è stato fortemente voluto dall’altro mattatore sportivo di questa edizione: Zlatan Ibrahimovic. Ibra che al tecnico serbo è legato da un sentimento di grande affetto risalente ai tempi dell’esperienza all’Inter, e che prima di tornare al Milan avrebbe potuto raggiungere “Miha” a Bologna. Proprio Mihajlovic, infatti, aveva imbastito una trattativa “sentimentale” con Ibra, convincendolo ad abbracciare il rossoblu, dove avrebbe avuto tutta la squadra a sua disposizione. Alla fine, pur vacillando per l’affetto nei confronti dell’amico, all’epoca ancora alle prese con la leucemia, Ibra seguì il richiamo del Milan, l’ambizione di risollevare il Diavolo ferito e tornare a lottare per qualcosa di importante. Adesso i due si ritroveranno sul palco di Sanremo: cosa faranno? Canteranno uno dei pezzi preferiti di Sinisa, “Io vagabondo”, pezzo del 1972 dei Nomadi.

Sinisa Mihajlovic canta a Sanremo “Io vagabondo” con Ibra

Ad annunciare che Mihajlovic canterà insieme ad Ibra “Io vagabondo” è stato qualche giorno fa Amadeus in persona durante la conferenza stampa di presentazione del Festival. Una canzone scelta non solo per assecondare i gusti musicali del mister felsineo, ma forse anche per rimarcare l’orgoglio d’appartenenza di Sinisa e Zlatan, spesso appellati in maniera dispregiativa come “zingari” per via delle loro origini jugoslave. Come andrà a finire? Interpellato da “La Repubblica” qualche giorno fa, Mihajlovic commentò: “Per fortuna non c’è pubblico, sennò io e Ibra che cantiamo sai che roba… Io e Ibra saremo due zingari sul palco, non so cosa può succedere, sarà divertente, ma non so se cantiamo. Le due cose peggiori che so fare sono ballare e cantare, non so che schifo sarà, ma andiamo là e vediamo che succede. So che Ibra anche a cantare non è bravo, a ballare un po’ meglio di me…“. Di certo c’è che Sinisa non arriverà a Sanremo da sprovveduto.

Anzi, la musica italiana la conosce benissimo: “Adoro anche i testi di Cremonini, Morandi, Ramazzotti, Antonacci, Venditti. L’Italia è perfetta in tutto, mangiare, macchina, moda, musica, vi manca un po’ di coraggio ma avete tutto per il resto…A volte provo invidia a non essere italiano“.



