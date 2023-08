Sinisa Mihajlovic, il figlio Miroslav diventerà allenatore/ “Da lassù mi darai la forza”

Sinisa Mihajlovic potrebbe presto avere un erede in Serie A. Miroslav, il suo terzogenito, ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram per mostrare con orgoglio di avere conseguito dalla Figc il patentino Uefa C. Si tratta del primo livello disponibile che chi inizia ad allenare, un primo passo importante: ora potrà infatti allenare qualsiasi categoria giovanile ad eccezione della Primavera.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il figlio di Sinisa Mihajlovic a gennaio è entrato a fare parte dello staff tecnico della società romana dell’Urbetevere come collaboratore delle selezioni giovanili. Non si tratta della prima esperienza per Miroslav: dopo aver giocato nelle giovanili della Lazio, ha giocato nel Tor di Quinto e nella Primavera della Sampdoria.

Il figlio di Sinisa Mihajlovic diventa allenatore

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Miroslav Mihajlovic non ha abbandonato la sua passione per il calcio. iIl giovane si è dedicato agli studi e ha iniziato il percorso da mister. “Caro papà, sei e sarai sempre il mio orgoglio e la mia fonte di ispirazione. Cercherò in tutti i modi di renderti orgoglioso perché da lassù mi guarderai e mi darai forza come hai sempre fatto”, le parole di Miroslav nelle ore immediatamente successive alla morte del padre, scomparso lo scorso 16 dicembre del 2022 dopo aver lottato contro la leucemia. Un progetto lavorativo sulla scia del papà, dunque, a differenza di quanto pianificato dalle sorelle maggiori Viktorija e Virginia, che non hanno ambizioni sportive e hanno deciso di lanciare un brand (“LeMiha”) assieme alla madre Arianna e sotto l’egida dell’azienda bolognese Jato.

