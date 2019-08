Sinisa Mihajlovic in panchina col Bologna/ Ha lasciato l’ospedale ed è già a Verona

Sinisa Mihajlovic alla guida del Bologna nel match di debutto in campionato. il colpo di scena è stato annunciato pochi minuti fa: il tecnico sarà in panchina. Dopo aver lasciato l’ospedale, Mihajlovic ha raggiunto la squadra in albergo a Verona, quindi stasera guiderà il Bologna dalla panchina. Incredibile sì, ma vero. Questo pomeriggio a sorpresa l’allenatore serbo ha lasciato l’ospedale Sant’Orsola di Bologna ed è andato a Verona per guidare i suoi ragazzi. Dopo 40 giorni ininterrotti di ospedale per la prima parte delle cure contro la leucemia, Mihajlovic regala uno straordinario colpo di scena. Ancora una volta il tecnico dimostra coraggio e grinta. Aveva garantito ai suoi giocatori che li avrebbe guidati nella prima partita di campionato e sarà effettivamente così. Ma Mihajlovic dovrà affrontare tutte le precauzioni del caso in una situazione di salute così delicata. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’allenatore ha passato infatti tutto questo periodo in una stanza del reparto oncologico in quasi totale isolamento.

SINISA MIHAJLOVIC IN PANCHINA COL BOLOGNA: È A VERONA

Sinisa Mihajlovic non tornerà solo ad allenare dal vivo il Bologna. Il suo nome infatti comparirà nella distinta ufficiale di partita e darà al tecnico le ultime indicazioni pre-partita nello spogliatoio, quindi poi prenderà regolarmente posto in panchina per l’esordio in campionato della squadra. Lo riporta il Corriere della Sera, spiegando che l’allenatore rossoblù cullava questo sogno da settimane. Ne avrebbe parlato a lungo con gli amici e la famiglia, ma soprattutto con lo staff medico che lo segue da giorni. Troppo forte il suo legame con la squadra e i collaboratori, oltre che la passione per il suo lavoro. Il programma della giornata è stato studiato dettagliatamente per evitare rischi e sforzi inutili. Ed è stato concordato con i medici del reparto di Ematologia del Policlinico Sant’Orsola, che infatti lo attendono stanotte al termine della trasferta. La guerra contro la malattia non è finita, ma una prima battaglia personale è stata vinta.

