Sinisa Mihajlovic, padre Viktorija/ Lei: “La malattia l’ha cambiato”

Pubblicità

Sinisa Mihajlovic è il padre di Viktorija, la secondogenita ospite di Mara Venier a Domenica In. Un’occasione speciale per la figlia dell’ex calciatore oggi allenatore di calcio, visto che la ragazza presenterà il libro “Sinisa, mio padre” dedicato alla malattia del padre. Da diverso tempo, infatti, Sinisa sta lottando contro la leucemia, una malattia che in parte l’ha cambiato come ha rivelato la stessa figlia. “Mio padre è cambiato. La malattia cambia tutti. Ora non ha più paura di mostrarsi debole” – ha detto la figlia che ha voluto raccontare questo momento terribile della sua vita e del padre in un libro vissuto quasi una terapia. “Per me è stato terapeutico, l’ho scritto quando papà era ancora in ospedale. Scrivere mi ha permesso di sfogarmi. E’ stato un periodo non facile, ma mi ha aiutato a crescere, non sono più quella di sei mesi fa” ha detto la ex naufraga de L’Isola dei Famosi. Oggi Sinisa sta meglio e sta recuperando la sua forma fisica; alcuni giorni fa si è perfino allenato da solo a Casteldebole, il centro sportivo del Bologna. “Come sto? Bene bene, grazie… Torno qui anche domani: sono stato a casa dal 4 marzo e adesso che ci sto a fare in hotel?” ha detto l’allenatore dalle pagine della Gazzetta dello Sport. La leucemia, annunciata a luglio 2019, è sconfitta e l’ex calciatore serbo si è lasciato andare ad una serie di pensieri sulla sua carriera rivelando: “Per me Boskov è stato quasi come un padre. Quando penso a Vujadin non so se piangere o ridere da quanto era simpatico e spassoso. Pensi: gli unici due campionati vinti dal Vojvodina sono stati quelli con lui allenatore prima e io giocatore poi, nel ‘66 e nell’89”.

Pubblicità

Sinisa Mihajlovic: “In Italia ci sono pochi donatori” Sinisa Mihajlovic continua la sua battaglia contro la leucemia. Di questi tempi con l’emergenza sanitaria per via del Coronavirus sale il livello di preoccupazione, anche se a tranquillare i fan dell’allenatore e la sua famiglia ci ha pensato il dottor Marchesi che ospite di E’ tv ha precisato: “Sinisa è sempre un guerriero ma con il Coronavirus non può correre rischi. Abbiamo quasi dovuto insistere per mandarlo via, sennò sarebbe rimasto qui per l’attaccamento che ha al Bologna. Adesso è tranquillo a Roma, ma è molto importante è che non venga intaccato perché su persone che hanno avuto il suo problema con questo virus non ci sono casistiche”. Intanto l’ex calciatore ha lanciato un vero e proprio appello al popolo italiano: “in Italia ci sono pochi donatori. E invece bisognerebbe donare di più, perché più cresce il numero dei donatori e più è facile che un malato di leucemia ottenga un midollo osseo compatibile per il trapianto. E il trapianto può salvare una vita”. Le parole di Sinisa assumono un peso davvero importante visto che il campione di calcio lo scorso ottobre si è sottoposto al trapianto di midollo ossesso presso l’Istituto di Ematologia dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna. In merito alle sue condizioni di salute ha detto: “questa brutta malattia sta passando, fin qui sto vincendo io”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA