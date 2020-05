Sinisa Mihajlovic/ Tecnico si allena con i suoi: “Prima l’unico con la mascherina..”

Pubblicità

In attesa che il campionato di Serie A torni protagonista dopo lo stop, Sinisa Mihajlovic non perde tempo e in questi giorni è stato visto sgambettare in campo a Casteldebole in compagnia (sia pure in osservanze delle norme per il distanziamento sociale) dei propri giocatori, non appena ricevuto il via libera alla ripresa delle attività individuali. Il tecnico serbo, che pure quest’anno è stato spesso lontano dalle scene per curarsi della leucemia, malattia che ha confessato di avere nel luglio del 2019, pare ora in grandissima forma e da vero combattente oltre che da professionista di grandissimo livello, si è fatto trovare pronto a dirigere gli allenamenti a piccoli gruppi del suo Bologna. Benché al momento siano vietati ancora partitelle e contrasti e certo lo stesso Sinisa Mihajlovic stia prendendo precauzioni extra, dato il suo stato di salute precario, pure il lavoro ferve nei campi del centro sportivo dei rossoblu. Ecco che allora proprio oggi pomeriggio abbiamo visto lo stesso Sinisa Mihajlovic preparare le sagome per effettuare alcuni lavoro specifici per la difesa del suo Bologna: non solo, lo stesso tecnico si è più volte avvicinato a Denswil e Bani, che si trovavano nell’area del campo da lui presidiata per dare consigli e correggere alcuni movimenti. Nonostante la dura lotta contro la leucemia che sta combattendo e il contesto ben difficile per l’emergenza sanitaria per il coronavirus, che ha pure interrotto la stagione della Serie A, Mihajlovic, continua imperturbabile il proprio lavoro, sempre guardando in avanti.

MIHAJLOVIC SCHERZA: “PRIMA ERO SOLO IO CON LA MASCHERINA E ORA..”

Ma oltre all’impegno sul campo, ecco che Mihajlovic certo non ha pure perso mai il sorriso: il tecnico del Bologna infatti pur in un contesto molto delicato, tra ripresa degli allenamenti, pandemia e il suo stato di salute assai precario, pure rimane solido, un professionista impeccabile, e pure mattatore dello spogliatoio rossoblu. Solo ieri infatti lo stesso allenatore dei felsinei, scambiando una battuta con l’assessore della città di Bologna Matteo Lepori ha affermato: “Quando è iniziata la stagione ero l’unico a portare la mascherina, ora la portate tutti”. Una battuta gioviale che è stata presto riportata, oltre che dallo stesso assessore, anche dal Correre di Bologna, a testimonianza dell’alto spirito che aleggia nello spogliatoio dei rossoblu, oltre che attorno allo stesso Mihajlovic, apparso dunque piò in forma che mai.



