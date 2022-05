Sinkro, chi è Alessandro Marino?/ Il giovane romano debutta al Concerto Primo Maggio

Chi è Sinkro (Alessandro Marino) oggi al Concerto Primo Maggio 2022

Dietro il nome d’arte Sinkro c’è Alessandro Marino, un giovane cantautore romano di 24 anni con una formazione di studi classici. Oggi avremo modo di conoscerlo meglio perché sarà tra i protagonisti del Concerto Primo Maggio 2022. Nel corso degli anni prende lezioni di canto e pianoforte ma scopre di avere anche un’affinità con la musica new have e hard rock. Inizia la sua gavetta di musicista, come avvenuto per moltissimi altri artisti, con serate cantate e suonate nei vari locali della Capitale. Poi la sua strada si incrocia con quella del compositore e produttore discografico Luca Chiaravalli che rappresenta la sua chiave di volta e che diventa un supporto fondamentale per la sua produzione artistica.

Sinkro, il successo di Nostalgia di domani

Il brano d’esordio di Sinkro, Nostalgia di domani, è stato trasmesso alla radio ed è disponibile in digitale dal 29 aprile insieme al relativo video diretto da Rod Mannara e Federica Lecce, rappresenta il suo esordio ufficiale nel panorama musicale italiano. Sarà questo il brano che porterà sul palco di Piazza San Giovanni a Roma durante il Concerto primo Maggio. Il brano è una sintesi di pop, funky e rock implementato da sonorità Anni Settanta alternando tratti di sound più contemporaneo. A questo link si trova già in anteprima il video della durata di circa 3 minuti e mezzo che vede protagonista lo stesso Sinkro il quale

