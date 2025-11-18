Le battaglie di Sinner con Alcatraz tengono incollato il pubblico. Non è soltanto un match di tennis, è molto di più, qualcosa che tutti cerchiamo

L’altro ieri la finale del Master di tennis di Torino, tra Raidue e Sky, è stata seguita da quasi 7 milioni di spettatori. Numeri eccezionali. Le ragioni di tanta popolarità sono molte. In primo luogo certamente il fatto che in vetta al tennis mondiale c’è un italiano, sia pure con accento strano. Abbiamo avuto l’eleganza felpata di Panatta, l’intelligenza tattica di Pietrangeli, ma Sinner è un’altra cosa. Tira forte sulle righe, che è il segreto semplice del tennis, ma soprattutto lo fa senza mai perdere concentrazione. Killer freddo.

Poi c’è tutto l’indotto del suo vissuto personale, in verità assai vario: da un lato la famiglia esemplare, che si è spesa per lui, gli amici che lui non ha abbandonato e viceversa, le parole gentili che dice all’avversario dopo averlo distrutto, la morale del lavoro duro e puro per aver successo. Bravo ragazzo.

Ma dall’altra la girandola di fidanzate, auto da corsa e videogiochi, una certa ingordigia pubblicitaria, come se volesse approfittare al massimo del momento. E mettiamoci anche Montecarlo. Comunque nel primo e nel secondo caso sono affari suoi.

In terzo luogo diciamo che il tennis è cambiato. Resta sport individuale, ma il team che sta dietro al campione è sempre più importante, dal punto di vista fisico (i preparatori), tecnico (gli allenatori), psicologico (sport del diavolo si dice del tennis e allora ci vuole davvero un gran lavoro di testa) e organizzativo, per districarsi tra punteggi e calendari.

In quarto luogo, però, diciamo anche che il fascino del tennis è sempre lo stesso. Viene in mente Match Point, il film di Woody Allen. È il nastro a decidere la sorte della pallina e infine anche dell’uomo. Un soffio e va di là, un soffio e resta di qua. Aristotele, nella Poetica, ha spiegato bene che la ragione profonda dell’immedesimazione dello spettatore è proprio la sproporzione tra la causa e l’effetto. Un piccolo particolare, in fondo insignificante, decide del tutto.

È lo stesso meccanismo che ci avvince nei quiz: hai risposto esattamente a 99 domande, fallisci la centesima e perdi tutto. Federer cede a Djokovic 12 a 13 nel tie break del quinto set, dopo 5 ore di battaglia, servizio e due match point a favore (Wimbledon 2014).

Infine, a spiegare tanto successo del tennis c’è il fatto che l’hanno abilmente trasformato in un grande spettacolo popolare, non solo sportivo, con la complicità dei media.

Ma c’è di più. Lo sport vive di duelli, in cui non c’è pareggio. Proviamo a immaginare un Alcaraz senza Sinner, o il contrario, un Sinner senza Alcaraz: non sarebbe lo stesso. Ma di Bartali e Coppi si ricorda il momento in cui il primo ha passato la borraccia al secondo. E di Benvenuti e Griffith la tenerezza con cui Nino ha curato la malattia di quello che era diventato suo amico, dopo tanti cazzotti sul ring. Ecco, delle finali tra i due tennisti piace il momento in cui, dopo essersi massacrati di smash, sorridono abbracciati come due fratelli. Che poi sia amicizia vera o no in fondo non importa. Importa che è come dovrebbe essere la vita. Non sarebbe lo stesso senza “questo” Carlos e “questo” Jannik.

