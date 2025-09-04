Quando e dove vedere Sinner contro Auger-Aliassime per un posto nella finale degli US Open

Quando e dove vedere Sinner, l’orario della semifinale

Questa mattina è andata in scena l’ultima partita valida per i quarti di finale degli US Open dove è sceso in campo il numero uno del tennis italiano e mondiale, visto che detiene ancora il primo posto nel ranking ATP che si è sfidato in un atipico derby il suo connazionale Musetti che ha sconfitto per 3-0 con un dominio 6-1, 6-4, 6-2. Il tennista italiano è ora in semifinale e in questo articolo verranno date le indicazioni su quando e dove vedere Sinner contro Auger-Aliassime, tennista canadese numero 27 del ranking mondiale che ha conquistato la vittoria contro l’australiano de Minaur.

Innanzitutto la semifinale si giocherà sabato 6 settembre e sarà la seconda ad andare in campo visto che il big match tra Alcaraz e Djokovic verrà giocato il giorno precedente all’Arthur Ashe Stadium alle 21.00 ora italiana, Sinner quindi arriverà all’incontro sapendo già chi potrebbe essere il suo avversario nell’ipotetica finale. La sfida del numero uno contro il canadese invece si giocherà alle 19.00 orario americano che invece in Italia equivale all’una di notte, orario che non rende semplice la visione in diretta della partita ma tipico per il torneo americano.

Semifinale Sinner, chi trasmetterà l’incontro: i precedenti

Per sapere dove e quando vedere Sinner manca ora solo sapere chi trasmetterà il match e come spesso succede la sfida sarà trasmessa in chiaro dal canale SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, ma anche su Sky per cui però è necessario aver sottoscritto in precedenza l’abbonamento ai servizi di Sky Sport. Oltre alla televisione però sarà ovviamente disponibile anche lo streaming che in questo caso sarà usufruibile sulle piattaforme OTT SuperTennix, che richiede un abbonamento gratuito per i tesserati FITP o di 1,99€ mensili, o su SkyGo e NowTv.

Infine diamo un’anticipazione su quello che potrebbe essere l’incontro andando a riprendere i precedenti tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime che in questo momento vedono il canadese in vantaggio viste le due vittorie su tre incontri disputati nei tornei di Madrid e di Cincinnati. Il numero uno del ranking però ha vinto forse quello più importante ovvero l’ultimo che si è disputato solo 20 giorni fa nel torneo di Cincinnati e che ha visto un dominio incontrastato dell’italiano che ha portato a casa il match con un 6-0, 6-2 in cui non è mai sembrato in difficoltà.